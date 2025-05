Begini Kisah Cinta Bintang K-Pop, Min Hyo Rin dan Taeyang

TEMPO.CO , Jakarta:Kabar kedekatan Min Hyo Rin dan Taeyang Bing Bang memang santer terdengar. Setelah sekian lama menutup suara, akhirnya YG Entertainment dan JYP Entartainment selaku agensi kedua penyanyi tersebut mengkonfirmasi hubungan keduanya. Dan yang mengagetkan kedua bintang K-Pop yang tengah bersinar ini ternyata sudah dua tahun menjalin hubungan.



Sontak, kabar ini ternyata membuat para penggemar ikut mengomentari hubungan pasangan ini. Sebagian besar pengikut Min Hyo Rin di akun instagram resminya, @hyorin_min, memberikan komentar yang positif.



Tak hanya memberi selamat, mereka juga mendukung dan mendoakan agar hubungan pasangan ini tetap langgeng.



Berbagai komentar positif yang ditulis para pengikut Min Hyo Rin dalam akun instagramnya, @hyorin_min.



Seperti pemilik akun @datesncoffee berkomentar, "congratulations unnie!!! You two look so good together stay happy and best wishes."



DINI TEJA