TEMPO.CO , Jakarta:Lagi-lagi Mantan Ibu Negara, Ani Yudhoyono melalui media sosial berbagi kabar kebahagiaan tentang keluarganya. Kali ini tentang dua cucu kesayangannya. Aira, putri pasangan Agus Yudhoyono dan Annisa Pohan, bersama Airlangga -putra pasangan Ibas Yudhoyono dan Aliya Rajasa.



Melalui akun Instagram @aniyudhoyono pada Sabtu, 3 Oktober menuliskan, "Ketika Airlangga belajar mengeja." When Airlangga learned how to spell." Song: Joyce Jonathan - Je ne sais pas.#grandson #airlanggasatriadhiyudhoyono #granddaughter #almiratunggadewiyudhoyono

Dalam foto yang diunggah Ani Yudhoyono tampak dua cucu tersayangnya, Aira dan Airlangga belajar bareng dengan posisi tiduran. Aira tampak mengajari adik sepupunya ini , sementara Airlangga tampak tekun menyimak memperhatikan sang kakak.



Banyak Netizen yang mengomentari unggahan foto ini.



"Aira pinterrnya..., ngajarin adilnya," tulis akun @ginal234.



Pada @kodokenji mengatakan, "Ngegemesin dua-duanya cucu Ibu Ani dan SBY keren kompak sangat."



Sementara akun @wunguputri menulis, "Looo Joyce Jonathan Je ne sais pas. "



"Tambah keterangan nya yg agak panjang bu... Anak saya seneng bhs inggrisnya...he he, "tulis akun @octalanapienmarlina.



HADRIANI P.

