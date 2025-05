TEMPO.CO, Bojonegoro - Memasuki musim pancaroba, permukaan air di Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro mulai surut. Itu artinya para pemancing di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini harus siap-siap memburu beberapa jenis ikan lokal. Salah satu favorit adalah ikan jendil.



Ikan jendil adalah ikan asli Sungai Bengawan Solo. Ikan berlendir warna putih hijau ini sejenis dengan ikan patin yang hidup di sejumlah sungai di Sumatera. Bedanya, bentuknya agak kecil dan memanjang. Warga di Bojonegoro, Tuban, dan Cepu menyukai ikan ini, karena lemaknya relatif sedikit dan tekstur dagingnya lembut. Ini berbeda dengan ikan patin hasil budi daya, yang biasanya banyak lemak.



Pada musim kemarau Sungai Bengawan Solo surut dan ikan jendil melimpah. Biasanya ikan ini hidup di kedalaman air 2-3 meter dan cenderung berada di air mengalir. Para pemancing menggunakan umpan, mulai dari cacing, jangkrik, ulat daun, atau makanan campuran.



Menurut Prasetyo, 34 tahun, pemancing di Sungai Bengawan Solo, sudah satu pekan ini air sungai surut. Biasanya ikan di sungai akan cukup banyak. Tak hanya jendil, tapi juga rengkik (sejenis patin), tawes, gabus, nila, arengan, dan beberapa jenis ikan sungai khusus bebatuan, seperti ikan glusu. "Ini lagi musim ikan jendil," ujarnya kepada Tempo pada Minggu, 17 Mei 2015. Tapi, ikan glusu dan arengan kini sudah mulai langka.



Prasetyo menatakan, lokasi pemancingan di Sungai Bengawan Solo, cukup banyak, seperti Bendung Gerak di Kecamatan Kalitidu-Trucuk, sungai sebelah utara Pasar Besar Bojonegoro, an di Desa Sale, Kalitidu. Biasanya, ikan jenis rengkik berada di kedalaman lebih dari empat meter. Sedangkan ikan jendil cenderung berada di permukaan.



Di Pasar Besar Kota Bojonegoro, ikan dari Sungai Bengawa Solo harganya naik. Misalnya, ikan jendil, dari Rp 20 ribu per kilogram naik menjadi Rp 23 ribu per kilogram. Adapun ikan tawes dari Rp 12 ribu per kilogram naik menjadi Rp 14 ribu per kilogram. Untuk ikan rengkik, dari Rp 20 ribu naik menjadi Rp 23 ribu per kilogram. Khusus untuk ikan glusu harganya bisa mencapai Rp 75 ribu per kilogram.



Para penyuka ikan juga belakangan ini banyak beralih dari ikan laut ke ikan air tawar. Penyebabnya, munculnya isu bahan pengawet, khususnya ikan laut. Biasanya ikan air laut berasal dari Kabupaten Lamongan dan Tuban, yang berjarak sekitar 65 kilometer dari Kota Bojonegoro.



Balai Benih Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada empat bulan silam juga telah menyebar benih ke beberapa lokasi penampungan air, seperti di beberapa embung (bendungan kecil), Waduk Pacal, dan Bendung Gerak di Bengawan Solo. Jenis yang dilepas itu mulai dari ikan tawes hingga patin. "Sudah kami sebar saat musim hujan beberapa bulan lalu," ujar Mujono, staf di Balai Benih Ikan Bojonegoro.



SUJATMIKO