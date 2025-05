TEMPO.CO, Jakarta – Umumnya, seseorang melakukan facial menggunakan bahan-bahan alami, seperti cokelat, kopi, dan havermut. Namun siapa sangka sebuah salon bernama Mud Facial Bar di Colorado, Amerika, menyediakan jasa facial dengan air susu ibu (ASI).



Air Mata Zika



Pemilik salon, Elizabeth Stachovic, mengatakan beberapa kliennya antusias menyambut facial tersebut, sementara beberapa lainnya tidak menunjukkan antusiasme yang sama. "Beberapa orang tidak memahaminya karena mereka masih terikat dengan tabu yang terdapat di dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa ASI hanya bisa digunakan untuk menyusui bayi," ujarnya.



Elizabeth mengatakan hanya terdapat kurang dari 15 mililiter susu pada setiap masker yang dicampur dengan clay dan minyak lavender, seperti dilansir laman Brit+Co. Sebagai bahan pertimbangan, menurut penelitian US National Library of Medicine's National Institutes of Health, kandungan asam laurat di dalam susu bisa digunakan sebagai terapi yang aman dan efektif untuk mengatasi jerawat.



Selain itu, menurut seorang peneliti, Dissaya Pornpattananangkul, asam laurat bisa bermanfaat sebagai pembersih dan exfoliant. "Perawatan jerawat terkini memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti kulit menjadi kemerahan dan sensasi terbakar. Perawatan asam laurat bisa mengatasi efek samping tersebut."



Bagaimana, Anda tertarik untuk mencoba?



TABLOIDBINTANG



Baca juga:

Habiskan Seporsi Sate Kambing, Coba Cek Nutrisinya

Barang Sehari-hari Sekali Pakai yang Jadi Musuh Lingkungan

Agar Diri Tak Dicap Tukang Pamer di Medsos, Begini Caranya