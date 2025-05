Beranikah Kamu Keluar tanpa Make up Hari Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - Buat Kamu yang rutin memulaskan foundation, concealer, bedak, blush on, mascara, eye liner, dan bermacam produk make up, memang sulit untuk melepaskan rutinitas itu satu hari saja. Tanpa itu semua, rasanya tingkat kepecayaan diri turun drastis dan memilih mengunci diri di dalam rumah.



Godaan merias wajah memang sulit dihindari, terutama bagi Kamu yang harus berangkat kerja atau kuliah. Dengan make up, noda di wajah akan tertutup sempurna, mata terlihat lebih seksi, karakter wajah juga bisa didefinisikan dengan baik, bahkan menggunakan warna favorit untuk lipstick menjadi kegembiraan tersendiri.



Kebanyakan wanita, dan beberapa laki-laki juga mengakui bahwa ber-make up itu menyenangkan dan meningkatkan penampilan. Make up punya kekuatan untuk menyulap penampilan seseorang hanya dalam beberapa menit.



Meski make up membuat penampilan kita sempurna, faktanya sebagian besar produk make up mengandung berbagai bahan kimia yang mungkin saja berbahaya bagi kulit dan kesehatan tubuh. Jadi, tak ada salahnya jika Kamu mencoba mengistirahatkan kulit hari ini saja agar tak terpapar make up. Sebab, bisa jadi ini yang akan terjadi kepada mereka yang selalu merias wajah setiap hari:



1. Kehilangan bulu mata

Banyak orang yang memakai riasan mata yang berat seperti maskara, eye shadow, Khol, dan sebagainya setiap hari. Kehilangan bulu mata merupakan salah satu efek samping yang disebabkan oleh bahan kimia dalam produk tersebut.



2. Mata kering

Masalah lain yang umum dihadapi oleh beberapa orang yang memakai riasan mata adalah mata kering dan iritasi. Partikel dari riasan mata dapat menyumbat saluran air mata dan mengurangi pelumasan.



3. Kulit berminyak

Produk make up untuk kulit seperti krim foundation, concealer, dapat merangsang produksi sebum berlebih di kulit. Akibatnya, kulit menjadi berminyak dan licin.



4. Jerawat

Partikel make up dapat menyumbat pori-pori kulit dan akan tetap di situ jika Kamu tidak menghapusnya dengan benar. Karena itu, rutin bersihkan wajah setiap hari sebelum tidur sehingga tak ada jerawat dan noda yang muncul.



5. Alergi

Banyak orang mengeluh mengalami alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, dan sebagainya ketika menggunakan make up dari merek tertentu. Alergi bisa menjadi reaksi negatif tubuh terhadap bahan kimia.



6. Bercak yang tidak merata

Terkadang menggunakan make up setiap hari dapat menyebabkan kerusakan pada tekstur dan warna kulit. Bahkan timbul bercak yang tidak merata yang bisa muncul lebih banyak lagi.



7. Bisul

Dalam beberapa kasus yang sangat esktrim, seseorang dapat memiliki reaksi parah terhadap bahan kimia dari make up, seperti bisul. Jika tidak ditangani dengan baik, bisul bisa meninggalkan bekas luka setelah sembuh.



BOLDSKY | NIA PRATIWI



