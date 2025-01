Berapa Gelas Air yang Pas untuk Orang Indonesia? Ini Jawaban Ahli

TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dari anjuran ahli kesehatan selama ini, ilmuwan nutrisi, Dr. Matthew Lantz Blaylock, PhD menyarankan masyarakat Indonesia minum 12 gelas air sehari.



"Orang Indonesia secara umum mengalami dehidrasi. Minimal asupan cairan itu 12 gelas, bukan hanya delapan gelas," ujar dia yang mendapatkan gelar doktor bidang nutrisi dari University of Alabama Birmingham, Amerika Serikat, di Jakarta, Kamis.



Menurut Lantz, Indonesia yang berada di kawasan tropis menjadi alasan utama anjuran ini perlu dilakukan, sehingga tak mengalami dehidrasi.



Selain asupan cairan, menghindari minuman yang mengandung banyak gula juga bisa dilakukan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan lebih banyak cairan tubuh.



Kemudian, sebisa mungkin menghindari konsumsi makanan panas dan makanan berat karena bisa menambah panas ke tubuh Anda.



Sejumlah tanda dehidrasi yang biasa muncul antara lain kelelahan, kram kaki atau perut, sembelit, pusing, bingung, mulut kering, sakit kepala dan migrain.



"Kondisi tubuh dehidrasi menyebabkan sederet masalah antara lain mengurangi fokus dan membuat tubuh lemas," kata Lantz.