Berbagi 10 Foto di Instagram? Ini 7 Caranya

TEMPO.CO, Jakarta - Instagram kini dapat membagikan sepuluh foto dan video sekaligus dalam satu kiriman. Menurut siaran pers perusahaan itu, fitur terbaru ini akan diluncurkan secara global dalam beberapa minggu mendatang untuk perangkat berbasis Android dan iOS.



Unggahan itu hanya memiliki satu keterangan dan saat ini hanya tersedia dalam format persegi.



Pengguna akan melihat foto atau video pertama dari suatu kiriman, ditandai ikon kecil yang berarti masih ada lagi yang dapat dilihat.



Berikut ini adalah cara mengunggah foto berganda dan video di Instagram.



1. Ketuk ikon menambahkan foto (tanda +) lalu pilih Library di bagian bawah layar.



2. Ketuk ikon yang menandakan beberapa unggahan sekaligus, berupa tanda kotak yang berjejer ke belakang.



3. Pilih hingga 10 foto dan video dari galeri ponsel. Sesuaikan foto dan video dengan memotongnya. Bila selesai, klik Next.



4. Tambahkan filter di bagian bawah untuk semua foto dan video atau ketuk masing-masing foto/video untuk mengeditnya satu per satu.



5. Untuk mengubah urutan foto/video, ketuk dan tahan lalu tarik ke sudut lain. Untuk menghapus, ketuk dan tahan lalu seret ke ikon tong sampah yang ada di atas layar. Klik Next bila sudah selesai.



6. Tandai (tag) orang-orang yang ada dalam foto atau video itu dan tambahkan lokasi bila diinginkan.



7. Bagikan dengan klik Share.



Kemampuan membagikan sepuluh foto dan video sekaligus ini menjadi jurus Instagram membuat penggunanya kian betah berlama-lama di aplikasi mereka.



ANTARA



