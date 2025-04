TEMPO.CO, Jakarta - Banyak pemimpin perusahaan yang senang hati memberikan kemudahan bagi anak buahnya naik jabatan. Namun tidak sedikit pula pekerja yang harus berjuang mati-matian sendiri agar dipromosikan lantaran atasan mereka kurang peduli atau bahkan mementingkan diri sendiri.



Sebetulnya, seperti apa ciri-ciri pemimpin ideal yang diidamkan banyak orang? Cosmopolitan merangkum beberapa di antaranya.



1. Meluangkan waktu



Pemimpin Anda tidak segan meluangkan waktu bersama Anda. Mulai makan siang bersama hingga santai sore di sela-sela padatnya pekerjaan. Selain itu, ia selalu mengingat Anda bukan hanya saat Anda berulang tahun.



2. Memberikan pelatihan cuma-cuma



Jika ada hal yang ingin Anda kuasai, ajukan rencana pelatihan lengkap dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pemimpin yang baik akan mendukung Anda dengan memberi dukungan waktu dan biaya.



3. Memberikan ruang untuk berkembang



Pemimpin sebenarnya adalah mereka yang mampu menghargai ide-ide anak buah. “Akan selalu ada orang lain yang mencuri ide-ide Anda,” ujar penulis 45 Things You Do That Drive Your Boss Crazy, Anita Bruzzese.



Dia menambahkan, “Bangun jaringan, pamerkan kemampuan yang Anda miliki, dan selalu fokus mengerjakan tugas agar tidak ada celah bagi orang lain untuk mencuri ide-ide Anda begitu saja, tidak peduli siapa pun pemimpinnya.”



4. Memberi masukan



“Menyediakan kopi memang tugas seorang asisten. Namun tugas seorang pemimpin adalah mengajarkan hal yang lebih keren kepada anak buah,” kata seorang pengusaha sekaligus mantan produser di Los Angeles, Amerika Serikat, Dorian Howard. Menurut Howard, pemimpin yang baik akan dengan senang hati menjabarkan mengapa suatu hal dapat terjadi dan membiarkan anak buahnya mengerti, menyerap, dan mencari jalan keluar berdasarkan kehendak mereka.



5. Mampu menghargai waktu



Hati-hati dengan pemimpin yang gemar berpura-pura atau membuat deadline palsu sehingga menimbulkan kepanikan. “Pemimpin tidak seharusnya menyuruh anak buahnya bekerja pada hari libur,” ujar seorang profesor Sekolah Hukum Seton Hall, Kathleen Boozang.



COSMOPOLITAN | ESKANISA RAMADIANI