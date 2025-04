Berita Terkini: Review Lipstik Matte L'Oreal Rouge Magique

TEMPO.CO, Jakarta - Tampilan bibir matte menjadi andalan sebagian besar perempuan masa kini karena membuat bibir terlihat natural dan tidak mengkilap, seperti yang dihadirkan lipstik glossy. Biasanya tampilan matte diperoleh dari lipstik cair alias lip cream. Baca: Teknik Tampilan Natural, Segar, dan Tajam dari L`Oreal Infallible



Akhir-akhir ini, sejumlah produsen makeup mengeluarkan produk lipstik yang memberikan tampilan matte dari model lipstik biasa, salah satunya L’Oreal. Merek kecantikan asal Prancis ini menamakannya Color Riche Rouge Magique.





Color Riche Rouge Magique L'Oreal. TEMPO | NUFUS



“Rogue Magique hadir dalam 15 pilihan warna trendi dan berani yang terinspirasi dari perempuan Asia,” kata Senior Product Manage Makeup Category L’Oreal Paris Indonesia, Antania Hanjani. Sebanyak 15 pilihan warna itu terdiri dari rona nude, cerah, sampai warna gothic. L’Oreal membaginya dalam tiga look, yaitu empat warna My Lips But Better atau MLBB, lima warna Bright and Bold, dan enam warna Darkly Sexy.





Empat warna My Lips But Better atau MLBB L'Oreal Rouge Magique. TEMPO | NUFUS





Lima warna Bright and Bold L'Oreal Rouge Magique. TEMPO | NUFUS





Enam warna Darkly Sexy L'Oreal Rouge Magique. TEMPO | NUFUS



Dalam review kali ini, Tempo memilih tiga warna yang mewakili setiap tampilan lipstik, yakni shade Beige Reveur untuk tampilan nude sehari-hari; Mauve Petal untuk acara semi formal; The Fort untuk kesan lebih berani dan tebal. Dari tampilan luarnya, L’Oreal memasangkan warna pink pekat dan hitam pada badan lipstik. Ukuran tube pas di genggaman dan standar sebagaimana lisptik pada umumnya.



Begitu dimasukkan ke dalam tas makeup, warna pink metalik yang terang memudahkan ketika untuk mengambilnya, bahkan di tempat temaram sekalipun. Tak perlu khawatir bagian penutup mudah terlepas saat berada di dalam tas makeup. Sebab, ada pengait ketika kita membuka dan menutupnya. Bunyi ‘klik’ menandakan tube lisptik tertutup sempurna.





The Fort Rouge Magique L'Oreal. TEMPO/Bintari



Tulisan “Rouge Magique” berwarna pink menghiasi bagian depan tube. Setiap warna diberi nomor dan nama bergaya Parisian, seperti Café de Flore, La Vie en Coral, dan Mont Blanc. Nama-nama ini tertera di bagian bawah tube lisptik, pada kertas yang menunjukkan nomor dan nama warna.





Mauve Petal Rouge Magique L'Oreal. TEMPO/Bintari



Saat membukanya, warna lipstik akan terlihat seperti yang tertera pada keterangan warna di bagian bawah tube. Tidak ada aroma yang tercium dari lipstik. Ketika memutarnya ke atas lipstik terasa padat, tidak mudah patah. Baca juga: Dian Sastro Duta L'Oreal, Bicara Soal Touch up Makeup



Sebagaimana memakai lipstik pada umumnya, pulaskan perlahan di bibir dan perhatikan ujung lipstik sesuai garis bibir. Teksturnya terasa lembut saat menyentuh bibir. Creamy, ringan, dan pigmented. Sekali pulas saja warnanya sudah cukup terlihat di bibir. Jika ingin penampilan yang lebih intens, kamu bisa memulaskannya lagi sesuai keinginan. Usahakan tidak mengatupkan bibir setelah lipstik diaplikasikan agar hasilnya maksimal. Hasil akhir lipstik matte akan terlihat beberapa detik setelahnya.





Beige Reveur Rouge Magique L'Oreal. TEMPO/Bintari



Ingat, teksturnya yang creamy dan hasil akhir yang matte jangan disamakan dengan lipstik cair matte. Jika kamu makan makanan berminyak, warna lipstik di bagian dalam bibir akan memudar meski di luar bibir masih terlihat nyata tanpa harus touch up. Ketika minum pun lipstik akan meninggalkan bekas pada gelas, botol minum, atau sedotan. Tanpa makan dan minum, warna lipstik dapat bertahan lebih di dari tiga jam di bibir.



Salah satu kekhawatiran pemakai lipstik matte adalah efek kering pada bibir. Namun selama memakai lipstik ini sekitar lima jam, tak terasa kering atau kaku pada bibir. Antania Hanjani mengatakan L’Oreal Rogue Magique mengandung jojoba dan canina oil serta madu yang menutrisi dan menjaga kelembapan bibir.



Buat kamu yang gemar dengan lipstik matte atau hobi eksperimen lipstik, sisihkan Rp 129 ribu demi L’Oreal Rogue Magique di dalam tas makeup-mu. Artikel terkait: Tip dan Trik Makeup Buat Para Pemula dari MUA L`Oreal



BINTARI RAHMANITA | NIA PRATIWI



