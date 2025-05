Berpesta Iga Panggang di HolyRibs

TEMPO.CO, Jakarta - Melihat porsi iga panggang di HolyRibs, kita seolah diajak melupakan krisis ekonomi dan kelangkaan daging sapi yang membekap negeri ini. Semuanya ekstra royal. Bayangkan, ada Backribs yang beratnya sampai 1 kilogram. Dengan perbandingan daging tulang 50 : 50, artinya, kita bisa melahap setengah kilogram daging sendirian.



Ada juga Wagyu Shortribs dengan berat 900 gram. Karena ini merupakan bagian iga yang lebih dekat rongga dada dan diselimuti lebih banyak daging, proporsi daging-tulang mencapai 80 : 20. Jadi, ada sekitar 720 gram daging pada piring lebar itu.



Catu jumbo memang menjadi jurus andalan HolyRibs. "Adik" rumah makan steak HolyCow ini dibuka pada Juli lalu di Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan. "Kami memang menyasar pasar lelaki," ujar Afit Dwi Purwanto, pemilik grup usaha tersebut, seperti ditulis Koran Tempo Minggu, 6 September 2015. "Makanya, porsinya besar."



Setelah menunggu 20 menitan, pesanan Wagyu Shortribs 900 gram saya datang. Segepok daging sapi mengkilat membalut tulang iga dengan panjang sekitar 30 sentimeter dan diameter 8 sentimeter. Pisau yang tersaji di meja tidak saya gunakan karena daging itu langsung mrotol begitu dicungkil garpu. Istilah kerennya, fork tender. Rasa enaknya membuat merem-melek.



Kelembutan iga HolyRibs berasal dari pemasakan perlahan selama 10-12 jam. "Daging yang kita sajikan hari ini dimasak sejak tadi malam," ujar Afit.



Afit, yang hobi masak sejak di bangku sekolah menengah pertama, mengatakan ribs memiliki khitah yang berbeda dengan steak. Dengan olesan saus, sepotong steak mentah bisa jadi enak dengan dipanggang. Namun, ia melanjutkan, jangan coba-coba memanggang iga mentah. "Rasanya pasti tidak keruan," katanya.



Itu sebabnya, semua juru masak membumbui iga sebelum dipanggang. Saban malam, dapur HolyRibs menyemur lebih dari 20 kilogram iga hingga 12 jam. "Sehingga bumbu tersisa setengah," ujar Afit. "Slow cooking ini yang membuat daging fall off the bone."



Menu utama termurah di HolyRibs adalah U.S. Prime Backribs 450 gram, yakni Rp 85 ribu, sedangkan yang termahal, Wagyu Shortribs 900 gram, dihargai Rp 335 ribu. Semuanya ditambah pajak penjualan 10 persen dan pelayanan 2,5 persen.



Dengan rentang harga itu, HolyRibs menjadi restoran ribs yang terbilang ekonomis di Jakarta. Di antara sedikit rumah makan yang menyodorkan iga sebagai jualan utama adalah Tony Roma's. Jaringan asal Miami yang mendunia sejak 1980-an ini menawarkan iga sapi dengan harga pada kisaran Rp 360 ribu. Ada juga TGI Fridays, dengan harga menu sekitar Rp 250 ribuan.



Di bawah harga menu HolyRibs, ada Iga Bakar Panglima. Buka sejak 2005 di tepi Jalan Gandaria Tengah, Kebayoran Baru, mereka menawarkan 500 gram iga sapi Australia yang digemukkan di Subang dengan harga Rp 90 ribu. Jika yang lain memanggangnya di oven, warung makan terbuka ini menggunakan cara tradisional, yakni panggangan arang.



Karena usianya baru seumur jagung, jam operasional HolyRibs terbatas, yakni pukul 17.00-22.00 WIB, sedangkan pada akhir pekan hingga pukul 23.00 WIB. Mulai akhir pekan ini, Afit cs memperpanjang jam buka menjadi mulai pukul 11.00 saban weekend. "Insya Allah, ke depan bisa setiap hari buka sejak lunch," ujar Afit.



REZA MAULANA