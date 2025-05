TEMPO.CO, Los Angeles - Novel terbaru E.L. James, Grey, yang merupakan lanjutan dari serial Fifty Shades of Grey terjual lebih dari 1,1 juta kopi dalam bentuk fisik, e-book, dan edisi audio dalam waktu empat hari. Demikian pernyataan penerbit pada Senin, 22 Juni 2015.



Untuk memenuhi stok novel yang mengisahkan cerita dari sudut pandang protagonis miliuner Chrisitan Grey itu, Vintage Books mencetak lagi sejuta kopi. "Ini adalah jumlah penjualan buku yang menakjubkan hanya dalam akhir pekan, sama juga dengan kesetiaan pembaca pada buku Fifty Shades," kata penerbit Anne Messite dari Knopf Doubleday Publishing Group. "Cerita dari sudut pandang Christian terbukti sangat menarik."



Grey telah menempati posisi pertama buku pre-order Kindle di Amazon.com tahun ini, juga menempati nomor satu dalam daftar penjualan online terlaris saat dirilis Kamis silam. Novel itu juga diterbitkan di Inggris dalam edisi bahasa Spanyol. Trilogi Fifty Shades of Grey terjual lebih dari 125 juta kopi di seluruh dunia dan terbit dalam 52 bahasa.



James mengumumkan terbitnya buku Grey di media sosial pada 1 Juni. Dia menulisnya atas permintaan penggemar yang ingin mengetahui sudut pandang Grey dalam hubungannya dengan Anastasia Steele. Ulasan tentang Grey bervariasi. Surat kabar Washington Post menyebutnya "kelam, kaku dan terlalu serius, seperti Mr Grey."



Surat kabar Daily Mail dari Inggris menyebutkan James mereproduksi pertemuan membosankan yang sama dari buku pertama. "Ms James hanya mereproduksi dialog kata per kata dan memasukkan pikiran Christian yang dicetak miring," tulis media itu.



Namun senior editor buku Amazon.com, Adrian Liang, mengatakan, "Apakah buku Grey saya rekomendasikan untuk pembaca yang tidak suka Fifty Shades? Mungkin tidak. Namun, untuk mereka yang menikmati Fifty Shades of Grey atau punya perasaan campur aduk tentang buku itu, Grey adalah penceritaan ulang yang kompleks dan penuh rasa percaya diri yang membuat kisah keseluruhannya semakin kaya," tulisnya dalam ulasan pada situs retail tersebut.



“Fifty Shades of Grey diadaptasi ke dalam film yang dibintangi Jamie Dornan dan Dakota Johnson, dan telah meraih pendapatan kotor lebih dari US$ 500 juta di box office global sejak Februari silam,” tulis Reuters.



