Busana Muslim Sporty Sampai Syari di JFW 2018

Jenahara lewat label Jenahara the Black Label menampilkan koleksi bertema RE VE RIE. Melalui koleksinya Jenahara bercerita tentang wanita yang berani menjadi ibu, istri dan anak perempuan di masa perang. Cutting minimalis dengan nuansa army look dituangkan dalam blazer, long coat dan dress. Beberapa look Jenahara menggabungkan kain batik Tritik berwarna terang dan bahan sutra.