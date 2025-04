Cara Christine Hakim Berbagi Pengalaman dengan Yuniornya

TEMPO.CO, Jakarta - Di lingkungan orang-orang film, Christine kerap bertindak seperti penganyom. "He he he, saya ini seperti ibu bermain dengan orang-orang muda di film Kartini besutan sutradara Hanung Bramantyo. Saya suka dan bangga bisa sharing aneka ilmu dan pengalaman kehidupan pada mereka," cerita Christine, Selasa, 4/4, di Jakarta.

Saat itu Christine hadir di acara pembukaan pameran mural dan seni instalasi bertema “Para Perempuan Kartini” di Gedung Tempo, kawasan Palmerah Barat, Jakarta pada Selasa, 4 April 2017. Pameran ini terbuka untuk umum pada hari Sabtu dan Minggu.

Hari itu Christine datang ke kantor bersama Ayushinta Nugraha. Ayu tampak mengintil atau mengikuti Christine berkeliling ke Gedung TEMPO. "Dia seperti anak saya, senang rasanya setiap bermain di sebuah film berasa punya keluarga," kata artis kelahiran Kuala Tungkal, Jambi, 25 Desember 1956 sambil melemparkan pandangan ke Ayu yang berada di sampingnya.

Dalam ilem itu, selain adu akting dnegan Ayushinta Nugraha, ikut terlibat juga Dian Sastrowardoyo dan Djenar Mahesa Ayu

Pemeran Tjut Nyak Dhien ini mengakui tak hanya bahagia dan senang tetapi juga bangga bisa berperan bersama para yuniornya. Di film Kartini, Christine mengakui sering sharing dengan mereka.



"Banyaklah sharingnya, mulai film, situasi sosial politik juga kehidupan. Ya, rasanya seperti ibu dengan anak-anaknya," kata wanita bertahilalat di atas bibir ini.



Dan sebagai senior yang baik Christine juga berterus terang selalu memposisikan diri untuk mau juga belajar dengan para yuniornya dari sisi lain. "Saya suka dengan orang muda sekarang yang kreatif dan inovasi untuk ikut memajukan perfilman Indonesia," ujar dia.



HADRIANI P.

