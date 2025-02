Cara IHC Jaga Produktivitas Kerja Karyawan

Indonesia Healthcare Corporation (IHC), holding rumah sakit BUMN Indonesia, menggunakan solusi komprehensif dalam layanan Occupational Health and Industrial Hygiene (OHIH). Hal ini diperkuat dengan penghargaan Innovative Service in Occupational Health & Industrial Hygiene of the Year 2025 yang diraih IHC dalam forum Global Health Indonesia Summit, Conference & Awards 2025 di Ritz Carlton Hotel, Bali.