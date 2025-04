Cara Indra Brasco dan Mona Ratuliu Memancing Kreativitas Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak cara yang dilakukan orang tua untuk memancing kreatifitas anak. Pasangan selebriti Indra Brasco dan Mona Ratuliu memilih memancing kreatifitas ketiga buah hatinya dengan menciptakan Hari Kreatif.



"Ada satu hari yang kita sebut dengan 'No Gadget Day'. Hari itu kita benar-benar enggak menggunakan gadget atau menonton TV," kata Indra saat ditemui di Kila Kila Restaurant, Jakarta Pusat, 9 Mei 2017.



Mona melanjutkan, gadget membuat anak-anaknya kurang kreatif, "karena dengan bermain gadget, anak-anak enggak nemuin rasa bosen."



Pada hari tersebut, Indra dan Mona mempersilakan anak-anaknya untuk melakukan aktifitas di luar dari aktifitas biasa. "Kegiatan yang mereka lakukan pun pasti out of the box. Boleh masak atau bikin mainan sendiri dari botol dan tisu," kata Indra.



Ia mencontohkan, Mima dan Raka bermain lempar kartu lewat bawah pintu. "Mereka main lempar-lemparan. Saling cekikikan," kenang dia.



"Mima juga pernah punya ide untuk bikin kue. Jadi, sehari sebelumnya dia browsing resep bikin kue, ajak adik-adiknya untuk belanja. Berantakan enggak apa-apa," kata Indra.



Hari Kreatif biasanya dilakukan saat akhir pekan. "Pokoknya dilakukan pas enggak ada keiatan. Disitu ada tantangan," katanya.



DINI TEJA