Cara Memaknai Mimpi Gigi Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Terbangun dari tidur karena mimpi gigi copot? Mimpi gigi copot mungkin menjadi pertanda penting mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda mendatang. Mimpi gigi copot kerap dialami oleh setiap orang. Ada cara positif memaknai mengenai mimpi tersebut.

Sebanarnya sudah sejak lama para ilmuwan berusaha mengungkap penjelasan soal mimpi. Kenapa orang bermimpi? Apa makna mimpi? Dan sebagainya. Menurut Lauri Loewenberg, penulis buku Dream On It: Unlock Your Dreams, Change Your Life, seseorang bermimpi karena berfikir."Bermimpi sebenarnya merupakan lanjutan dari pikiran sepanjang hari," kata Lauri Loewenberg, penulis buku Dream On It: Unlock Your Dreams, Change Your Life.

Sedangkan soal arti mimpi belum sepenuhnya bisa diungkap. Namun, penelitian terus dilakukan untuk mencari jawaban soal itu. Namun, bileh sjaa orang berusaha mencari makna di balik mimpi itu. Termasuk mimpi soal gogo yang copot!



Penjelasan pertama mengenai mimpi gigi copot ialah selama ini Anda tidak mengurus diri dengan benar. Meski Anda mengetahui hal tersebut, Anda tetap mengindahkannya. Saat gigi copot, kemampuan Anda untuk melakukan banyak hal seperti makan dan berbicara secara normal tentu terganggu.

Saat seseorang bermimpi giginya copot, secara tidak sadar, pikirannya memberi tahu bahwa orang tersebut harus mengurus dirinya secara fisik maupun mental dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan.



Mimpi gigi copot juga mengindikasikan perasaan seseorang, perasaan takut akan bertambah tua. Seiring dengan bertambahnya usia, tanggung jawab pun semakin besar. Ide mengenai pertambahan usia dan tanggung jawab tersebut membuat Anda takut sehingga direfleksikan lewat mimpi.



Mimpi gigi copot juga menandakan bahwa sebenarnya Anda membutuhkan bantuan orang lain untuk memperhatikan Anda. Melalui mimpi tersebut, secara tidak langsung Anda mengakui bahwa Anda membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan.



Seperti yang Anda ketahui, ada banyak hal yang diungkapkan melalui mimpi gigi copot. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan setelah mengalami mimpi tersebut ialah mengoreksi apa yang salah dalam hidup Anda. Jika sudah dikoreksi, mimpi gigi copot tak akan lagi menghantui Anda.



POP SUGAR | ESKANISA RAMADIANI