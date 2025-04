Cara Menciptakan Kontrakan Mewah dengan Budget Tipis

TEMPO.CO, Jakarta -Bisnis rumah kontrakan memang telah menjadi bisnis yang masih cukup bersinar. Banyaknya pendatang dari beberapa kota yang pasti butuh tempat tinggal sementara. Fenomena ini bisa Anda manfaatkan bagi Anda yang memiliki rumah kontrakan. Apalagi jika ditambah rumah kontrakan yang dimiliki mempunyai desain yang unik dan mempunyai fasilitas lengkap pasti banyak yang mengantri untuk menyewa kontrakan Anda.



Baca juga : Selain Inggris, Lima Bahasa Asing Ini Penting untuk Dikuasai



Untuk itu, penting bagi Anda yang mempunyai rumah sewa untuk mengubah penampilan rumah Anda terlihat lebih menarik dan terlihat seperti kontrakan mewah. Memang dalam merenovasi rumah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun Anda juga harus melihat kedepannya, keuntungan apa yang akan dapat jika kontrakan Anda terlihat mewah dan rapi.



Pertama, Anda bisa menaikan harga sewa rumah tanpa harus negosiasi panjang. Kedua, banyak yang mengincar rumah Anda untuk di sewa bahkan ada yang menawar diatas harga sewa untuk mendapatkannya. Ketiga, Anda bisa menghemat biaya perawatan rumah karena selalu terisi oleh penyewa. Sehingga Anda juga tidak perlu lagi membayar seperti air, listrik dan biaya keamanan.



Kini ada solusi untuk Anda yang memiliki bujet terbatas tapi ingin rumah Anda terlihat lebih mewah yaitu dengan desain rumah kontrakan minimalis.



Selanjutnya : Apa itu konsep minimalis?





Sebenarnya konsep ini hanya memaksimalkan penataan ruang dengan interior yang simpel namun elegan. Untuk lebih jelasnya berikut tips mengubah rumah kontrakan Anda terlihat lebih mewah.



1. Ubah tampilan luar rumah Anda terlihat lebih luas

Kesan pertama dari rumah kontrakan adalah tampilan luar sebuah rumah. Desain rumah kontrakan terlihat hanya itu-itu saja bahkan langsung terlihat pintu masuk saja. Anda bisa menambahkan aksen elegan melalui tanaman kecil yang terlihat terjejer rapi dan pasanglah lampu tempel yang bisa di dinding sehingga rumah kontrakan Anda memilki suasana seolah-olah berada di pedesaan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap calon penyewa karena kontrakan Anda betul-betul akan terlihat asri dan nyaman.



Baca juga : Ini Tujuh Orang Bijak yang Raih Jutaan Rupiah dari Media Sosial



Selanjutnya Anda bisa cat depan rumah Anda dengan warna yang cerah sehingga rumah terlihat lebih luas dan dengan sedikit pantulan cahaya dari matahari rumah Anda akan terlihat lebih elegan. Usahakan Anda memiliki rumah yang cukup akan sinar matahari masuk, ini juga termasuk hal yang menjadi pertimbangan penyewa karena penting juga akan kesehatan rumah.



Untuk itu Anda perlu membuat jendela di depan rumah yang bisa dibuka untuk pergantian udara supaya tidak sumpek. Aksen yang bisa Anda tambahkan adalah peletakan meja dan kursi kecil di dekat taman untuk mendapatkan kesan nyaman.



Terakhir, buat lah tempat sampah yang agak sedikit jauh dari depan rumah sehingga rumah Anda akan terlihat lebih rapi dan bersih.



2. Ubahlah perabotan interior rumah menjadi lebih elegan

Jika Anda menyewakan rumah dengan full furnished berarti Anda harus pintar dalam mix and match penataan dan perabotan yang ada di dalam rumah. Tampilkanlah warna senada untuk perabotan Anda dan yang terpenting jangan memilih lebih dari 3 pola karena akan terlihat tidak dimanis dan akan terkesan penuh. Jika Anda berhasil memadukan pola maka rumah kontrakan Anda terlihat lebih mewah.



Contohnya Anda mempunyai sofa berwana putih, bisa dipadukan dengan karpet yang akan di letakan didekat sofa dengan warna senada atau kombinasikan dengan warna hitam lalu bisa dikuti dengan furniture lainnya seperti bantal sofa , vas bunga bermotif yang mengikuti tema ruangan Anda. (Baca : Bincang Kreatif Bersama Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie )



Tambahan saran, Anda bisa menggunakan wallpaper untuk dinding Anda sesuai dengan tema yang Anda inginkan. Penggunaan wallpaper dapat menghemat biaya cat dinding Anda karena harga yang tergolong terjangkau dibanding membeli cat. Kepraktisan dalam hal pemasangan dan tidak banyak memakan waktu adalah salah satu keuntungan yang Anda dapatkan.



3. Maksimalkan tampilan kamar tidur kontrakan Anda

Anda bisa mendekor kamar rumah dengan mengganti lantai yang berbahan keramik menjadi kayu. Lantai kayu merupakan kayu keras yang memberikan penampilan kamar terlihat lebih elegan. Jenis lantai kayu yang biasa dipakai banyak orang adalah lantai kayu parquet jati.



Untuk harga sendiri berbeda-beda untuk tiap ukuran yaitu kisaran Rp. 165.0000,- sampai dengan Rp. 265.000,- per meter persegi. Jika masih tergolong mahal, Anda bisa menggantinya dengan jenis kayu kw jati yang lebih murah.



Cara pemasangannya pun sebenarnya mudah namun jika masih ragu, sebaiknya Anda menggunakan jasa pemasangan yang sudah handal dan ahli dalam bidangnya karena jika salah pemasangan sedikit akan sulit untuk membongkarnya kembali. (Baca :Kapan Olahraga Disebut Overdosis?)



Anda juga bisa mengganti plafon kamar dengan meggunakan bahan kayu. Kelebihannya adalah plafon kayu bisa menambah estetika ruang serta kamar akan mempunyai kesan nyaman, natural dan mewah Warna dan motifnya memberikan kesan back to nature, Anda serasa kembali berada di alam bebas. Jangan lupa untuk membuat jendela kamar selalu tersinari oleh matahari karena ini menjadi point penting bagi yang akan menyewa rumah Anda.



ANTARA