TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki pipi tembam bukanlah kekurangan. Namun ada kalanya mereka yang memiliki pipi tembam ingin wajahnya terlihat lebih tirus. Nah, dengan riasan wajah yang tepat, pipi tirus bisa didapat.



Makeup artist Kiki Luthan membagi tip agar pipi tembam tampak lebih tirus. Berikut ini caranya:



1. Belajar konturing wajah sendiri untuk bagian pipi

Jika tidak cukup piawai memakai kuas, Anda bisa menggunakan jari telunjuk. Gunakan shading pada bagian dagu untuk membuat wajah tampak lebih panjang. Lalu, shading hidung dengan menggunakan shading yang creamy. Caranya, tarik garis lurus mulai dari cuping hidung ke pangkal alis, bukan sebaliknya.



2. Baurkan blush on

Pilih warna jingga untuk kulit gelap, pink untuk kulit terang. Pilihan lain adalah warna orange dan pink untuk membuat warna lebih intens. Hindari menggunakan blush on di dagu atau dahi karena justru membuat wajah tampak aneh. Cukup baurkan blush on di area mulai dari tulang rahang hingga ke pipi.



3. Khusus area mata tak ada salahnya menggunakan warna cerah

Seperti biru dipadu dengan jingga. Kiki menyarankan agar tidak ragu mengombinasikan warna-warna terang sesuai kreativitas Anda. Kali ini, saya mencontohkan eyeshadow warna ungu. Teknik aplikasinya, cukup baurkan dengan cara ditekan-tekan, jangan ditarik. Hal ini dilakukan untuk menghindari warna terlalu mencolok. Cukup baurkan perlahan.



4. Setelah warna ungu, baurkan eyeshadow pink di bagian bawah mata untuk mendapatkan tampilan mata berbeda

Untuk menghindari warna pink yang terlampau mencolok, Anda bisa mengombinasikan dengan warna coklat. Baurkan eyeshadow coklat di kelopak mata bagian atas, untuk menyeimbangkan warna terang lainnya.



5. Gunakan eyeliner pensil

Kelebihan jenis ini, warnanya lebih bisa dibaurkan ketimbang jenis cair. Cocok juga untuk Anda para pemula. Cara menggunakan eyeliner pensil, tarik garis setengah keluar dan setengah ke dalam agar rapi.



6. Tambahkan bulu mata palsu

Sebaiknya bulu mata palsu dijepit lebih dulu. Kemudian gunakan lem khusus. Tebal tidaknya bulu mata palsu tergantung keinginan dan kebutuhan Anda. Aplikasikan bulu mata palsu dari arah luar ke dalam bagian kelopak mata.



7. Untuk Anda yang memiliki mata sipit atau kecil, tambahkan eyeliner warna putih di bagian bawah dalam mata untuk efek mata lebih besar

Sebaliknya, untuk Anda yang bermata besar pun bisa juga menggunakan teknik ini agar mendapatkan efek mata lebih bersinar. Namun cukup setengah bagian saja pengaplikasiannya, jangan penuh.



8. Pulaskan maskara secara zig-zag untuk mendapatkan efek lentik dan tidak menggumpal.



9. Membingkai alis, gunakan pensil alis warna cokelat

Ada tiga titik utama, yaitu ujung, tengah, dan luar. Tandai dengan titik untuk membuat alis terlihat lebih proporsional dan pengaplikasiannya lebih rapi.



10. Menyempurnakan penampilan, aplikasikan lipstik sesuai selera

Warna gelap bisa dicoba karena saat ini sedang hit. Pulaskan mulai dari tengah ke bawah, kemudian tengah ke atas untuk membuat bentuk V sempurna pada bibir atas. Lalu lanjutkan dengan pulasan ke kanan dan kiri.



TABLOIDBINTANG



