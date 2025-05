TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda kesulitan dengan teknik kontur wajah dan waktu Anda saat merias wajah tersita sangat banyak, saatnya alihkan perhatian dengan memakai blush on. Ini adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan pipi Anda terlihat lebih terstruktur.



Untuk memudahkan Anda, makeup artist Katey Denno memberikan tip cara mengaplikasikan blush on berdasarkan bentuk wajah.



Panjang

Terapkan blush on pada bagian apple of cheeks, kulit di bawah bagian bawah mata atau bagian pipi yang menggembung saat kita tersenyum. Jika blush on mengandung shimmer, pakai secara hati-hati untuk menjaga kilau di titik tertinggi tulang pipi agar memberi efek pipi lebih terangkat.



Bulat

Pakai blush on secara diagonal, mengikuti garis dari sisi mulut ke telinga dan baurkan. Denno mengingatkan agar memilih formula matte. “Formula shimmer akan membuat wajah bulat terlihat semakin bulat,” ujarnya.



Kotak

Aplikasikan blush on berlawanan sudut rahang. Ulaskan membentuk bulatan tepat di bawah tulang pipi. Lalu baurkan ke arah luar. Ini akan membawa fokus lebar di sekitar pipi, bukan rahang.



WOMENSHEALTHMAG | NIA PRATIWI

Baca juga:

Makeup Terbaik di Emmy Awards 2016

Mana Lebih Aman, Memencet Jerawat atau Minum Antibiotik

7 Manfaat Biji Delima untuk Kecantikan