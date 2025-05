Cara Perusahaan Fashion Go International

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Musa Widyatmojo menilai perusahaan-perusahaan fashion lokal mesti menguasai pasar Indonesia terlebih dahulu sebelum go international.



"Pasar internasional agak berat. Namun Indonesia sendiri saja sudah pasar internasional," ujarnya. Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut bisa bersaing dengan sejumlah produk di dalam negeri.



Sebab, di Indonesia saja, sekian persennya beredar busana-busana impor mulai Paris hingga Cina. Jadi, bisa dikatakan Indonesia sudah mewakili pasar busana internasional. "Kita pun harus tahu selera lokal," ujarnya.



Musa menuturkan, pemain-pemain lokal kini harus bersaing dengan produk-produk murah dari negara lain. Terlebih, masyarakat Indonesia masih memilih produk yang murah tanpa memperhatikan value yang ada pada produk lokal tersebut.



"Logikanya, kalau di negeri sendiri tidak kuat, apa menang di negara orang? Kuatkan dulu di negeri sendiri. Sedangkan potensi pasar Indonesia sangat luar biasa," ujarnya.



BISNIS



