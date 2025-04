TEMPO.CO, Jakarta - Berbahagialah para penggemar karakter kartun Disney. The Walt Disney Company Indonesia berkolaborasi dengan tujuh merek lokal menciptakan rangkaian koleksi aksesoris, busana, dan pernak-pernik yang terinspirasi karakter ikonik Disney, seperti Mickey Mouse, Disney Princess, dan Marvel.



Country Director, Retail and Licensing, The Walt Disney Company Indonesia, Mochtar Sarman, mengatakan koleksi kali ini menyasar kalangan dewasa muda. "Kami mau menyasar segmen dewasa karena selama ini belum ada. Penggemar banyak yang terus bertanya begitu juga desainer-desainer," katanya. "Sebuah kebanggaan bagi kami dapat bekerja sama dengan para desainer muda berbakat Indonesia untuk membuat karakter ikonik Disney menjadi lebih hidup."



Untuk busana, Disney menghadirkan baju khusus perempuan bertemakan karakter Disney Princess seperti Cinderella, Putri Salju, dan Ariel, bersama merek Shopatvelvet. Kemudian, koleksi pakaian bergaya hip hop bertemakan karakter-karakter Marvel, seperti Spiderman dan Iron Man, di bawah merek Monstore. Adapula koleksi street wear khusus laki-laki rancangannya berfokus pada karakter Mickey Tikus.



Untuk aksesoris, terdapat jam tangan berbahan dasar kayu berpadu desain karakter Mickey dan Donald Bebek, bekerjasama dengan merek Lima, dan dompet berbahan kulit berhiaskan karakter Mickey, di bawah merek Born Goods.



Kemudian, alat makan berbahan keramik yang terinpsirasi karakter Mickey buatan tangan Kandura dan furnitur berhiaskan bentuk dan desain Mickey dari Odeco. "Rangakaian koleksi yang didesain khusus untuk para generasi muda ini akan menghubungkan para penggemar dengan karakter maupun kisah Disney favorit mereka," kata Mochtar.



Koleksi-koleksi yang mulai dibanderol dari harga Rp 250 ribu itu hadir di The Warehouse Disney, Plaza Indonesia, mulai hari ini hingga 5 Maret mendatang.



BISNIS



Artikel lain:

Raja Salman dan Wanita di Sekitarnya

6 Cara Agar Hubungan Cinta Kian Erat

6 Sifat Istimewa Wanita Bermental Baja