Cari Jodoh? Klik Fitur Baru dari Facebook Ini

TEMPO.CO, California – Masih penasaran dengan jodoh? Simak fitur baru dari Facebook yang memungkinkan penggunanya menemukan teman kencan. Penyedia jaringan sosial ini mulai menggelar opsi Discover People, yang mendorong para anggotanya untuk bertemu dengan orang-orang baru.



Fitur yang tampil dalam bagian navigasi yang meliputi acara dan grup ini sudah tersedia pada sejumlah peranti iOS dan Android. Uji coba terbatas telah berlangsung di Australia dan Selandia Baru pada akhir tahun lalu.



Menurut laporan TechCrunch, saat mengklik Discover People, Anda akan diminta memperkenalkan diri. Para pengguna bisa memilih beragam profil orang dari peristiwa yang mereka hadiri, menunjukkan ketertarikan atau telah diundang. Setelah ini, para pengguna dapat bertukar pesan.



“Sering kali sulit mempelajari lebih jauh orang-orang di sekitar Anda, entah saat berada di lingkungan pekerjaan yang baru, bergabung dengan kelompok yang baru, berencana menghadiri sebuah undangan, atau pindah ke tempat tinggal yang baru,” kata seorang juru bicara Facebook.



Untuk membuatnya lebih mudah, Facebook mengeluarkan petunjuk baru (new bookmark) dalam More menu yang dinamakan Discover People. Fitur ini bisa membantu Anda menemukan lebih banyak perihal orang-orang yang memiliki kesamaan dengan berselancar melalui kartu-kartu profil orang di komunitas terdekat.



Fitur itu diperluas ke peristiwa masa lalu, dan pengguna juga bisa melihat berbagai profil anggota Facebook yang tinggal dekat mereka atau kolega kerja. Facebook mengkonfirmasi hanya informasi publik yang dapat dilihat dalam fitur Discover People.



