Catat, 6 Jenis Celana Dalam Pria Sesuai Aktivitas

TEMPO.CO, Jakarta -Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini tersedia banyak pilihan celana dalam laki-laki berdasarkan bahan, desain dan atribut lain. Penulis blog The Underwear Expert, Michael Keinmann membagikan informasi penting mengenai celana dalam, yang sesuai dengan aktivitas harian Anda.

1. Brief

Celana dalam sejuta umat, celana dalam klasik yang paling banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Bentuk celana dalam jenis brief mampu menyanggap Mr. P Anda dengan baik dan menutup bokong secara sempurna. Celana dalam dengan karet elastis pada bagian pinggang ini menjadi pilihan ideal bagi Anda yang menghabiskan banyak waktu untuk duduk di kursi kantor berjam-jam atau melakukan aktivitas fisik di luar ruang. Brief umumnya terbuat dari bahan katun yang mampu menyerap keringat dengan cepat.



2.Low-Rise Brief

Tidak jauh berbeda dengan brief, hanya saja pada low-rise brief karet elastisnya berada di bawah garis pinggang. Kebanyakan laki-laki yang memilih low-rise brief merupakan mereka yang gemar mengenakan celana jin tipe low-rise atau di bawah garis pinggang dan celana-celana olahraga.



3.Boxer

Pada dasarnya celana dalam jenis boxer merupakan celana pendek longgar berbahan katun lengkap dengan karet elastis pada pinggang. Celananya sendiri cukup panjang hingga mencapai bagian tengah paha. Awalnya, boxer digunakan oleh para petinju agar dapat bergerak bebas. Namun, boxer tidak dianjurkan untuk digunakan oleh orang-orang yang melakukan banyak kegiatan, sebab boxer tidak menyediakan support (kantung) untuk si Mr. P. Boxer kerap digunakan sebagai celana tidur karena memberikan sirkulasi baik untuk Mr. P.



4.Boxer Brief

Gabungan antara boxer dengan brief ini sudah lama difavoritkan banyak orang di Amerika. Di Amerika sendiri banyak dijumpai boxer brief berbahan spandex dan katun. Boxer brief memiliki support (kantung) untuk Mr. P dan juga cukup panjang hingga bagian tengah paha untuk mencegah iritasi akibat gesekan pada bagian paha.



5.Trunks

Model teranyar yang merupakan adik dari boxer brief. Trunks merupakan model minim dari boxer brief yang dibuat beraneka warna dan memiliki lebih banyak motif. Bagi yang gemar menghabiskan waktu libur akhir pekannya di pantai, dapat memilih trunks yang tidak terlalu panjang seperti boxer, namun tidak terlalu pendek seperti brief, sehingga masih kelihatan modis.



6. Jockstrap

Celana dalam jenis jockstrap banyak digunakan oleh para atlet, sebab celana dalam tersebut dilengkapi dengan tali tambahan yang terbuat dari karet elastis. Atlet dari cabang olahraga yang harus mengenakan celana putih, seperti baseball atau beladiri bahkan pesepeda memilih menggunakan jockstrap dibanding celana dalam jenis lain karena nyaman dan tidak perlu takut akan tersangkut.

ESKANISA RAMADIANI| MENS HEALTH