Cerita Asal Mula Nama Merek Produk Kecantikan

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta make up pasti bisa membedakan mana produk Olay dan Almay, NYX dan NUXE, serta merek-merek lainnya. Tapi, mereka mungkin tidak mengetahui bagaimana asal usul nama merek-merek populer tersebut.



Sebuah organisasi yang fokus pada kosmetik dan bedah plastik, MyBreast melakukan sebuah penelitian. MyBreast menemukan cerita di balik nama beberapa merek kosmetik terkenal. Nama merek itu bisa jadi berasal dari akronim, nama anggota keluarga, lokasi yang menjadi ikon, sampai referensi sastra. Berikut ini cerita menarik dari beberapa nama merek kosmetik:



- Maybelline

Berawal dari pendiri Maybelline, Thomas Williams yang membantu adiknya Maybel saat ingin menambah serbuk karbon pada lotion. Campuran tersebut digunakan pada alis dan bulu mata agar terlihat menonjol. Produk tersebut ternyata berhasil dan Thomas memberi nama Maybelline yang diambil dari nama adiknya.



- Olay

Produk ini awalnya diberi nama Oil of Olay yang terinspirasi dari bahan utama di dalamnya, yaitu lanolin. Produk ini juga diberi nama Olaz di beberapa bagian dunia.



- Shiseido

Nama Shiseido dipilih oleh Arinobu Fukuhara. Dia mengambil kata-kata dari teks klasik Cina Kuno “I Ching”. Kata “do” diterjemahkan sebagai “house of”, dan “shi sie” berarti “di mana semuanya lahir".



- NYX

Nama merek kosmetik NYX mengambil nama dari dewi malam Yunani. Sosok yang dikenal dengan kekuatan dan kecantikannya, sehingga dia ditakuti Zeus -raja para dewa.



- Stila

Asal-usul merek asal Amerika ini berasal dari kata Italia “stilare” yang artinya menyusun. Tapi, pendiri Stila, Joanine Lobell mengatakan bahwa namanya memang hanya seperti itu, mirip dengan kata gaya dalam Bahasa Swedia “Stil”.



- Nuxe

Merek ini didirikan sebagai tujuan membawa “Nature” dan “Luxury” bersama-sama. Tujuan ini kemudian digabungkan menjadi sebuah nama.



- Aveeno

Produk perawatan kulit dari Amerika ini berasal dari nama oat, Aveeno sativa. Colloidal oat adalah bahan utama produk ini.



- MAC

Perusahan kosmetik ini dimulai dari Toronto, Kanada, yang didirikan karena kecewa melihat sedikitnya make up yang difoto dengan baik. Nama MAC adalah akronim dari Make up Art Cosmetics.



- GHD

Produk untuk rambut yang terkenal sejak 2001 tersebut mengambil nama dari singkatan yang sederhana dan sangat tepat: Good Hair Day.



- Almay

Almay berdiri sejak 1931 ketika Alfred Woititz menantang dirinya sendiri membuat kosmetik yang bisa dipakai istrinya Fanny May Woititz yang berkulit halus. Nama Almay berasal dari kombinasi nama keduanya: Al + May.



- Pantene

Produk perawatan rambut ini juga mengambil namanya dari bahan utama. Pantene terinspirasi dari bahan sampo panthenol.



- Lancôme

Merek kosmetik dan parfum dari Prancis ini terinspirasi dari reruntuhan kastil Le Château de Lancosme. Sebuah mawar berwarna emas yang menjadi simbol merek Lancome juga terinspirasi dari banyaknya mawar yang tumbuh di sekitar kastil tersebut.



- NIVEA

Nama Nivea berasal dari krim itu sendiri. Warna putih mengingatkan pada salju, yang dalam Bahasa latin disebut “Nix” dan “Nivis”.



- Vaseline

Pada 1872, Robert Augistis Chesebrough mendaftarkan produk petroleum jelly-nya sebagai Vaseline. Kata Vaseline diduga berasal dari kombinasi kata “water” dalam Bahasa Jerman “wasser” dan kata “oil” dalam Bahasa Yunani “oleon”.



- TRESemmé

Merek perawatan rambut ini diberi nama berdasarkan terjemahan fonetik dari kata “well-loved” dalam Bahasa Perancis "très aimé", dengan merujuk pada ahli perawatan rambut Edna Emme.



- E.L.F

Merek kosmetik yang berbasis di New York ini membuat nama dari akronim area tubuh yang produknya mereka jual. Eyes, Lips, dan Faces.



HUFFINGTON POST | NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Ini yang Akan Dialami Pria bila Ia Mendua

Agar Terbebas dari Utang, Begini Caranya

Anda Beruntung jika Mendapat Cinta Janda dengan Anak