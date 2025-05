Charles Bonar Sirait Berharap Buku Kelimanya Best Seller

TEMPO.CO, Jakarta -Charles Bonar Sirait kembali meluncurkan pemikiran-pemikirannya dalam buku berjudul Public Speaking and Business. Ini bukunya yang kelima.



Buku yang ditulis Charles, sapaannya selama enam bulan ini membahas isu yang berbeda dengan 4 buku sebelumnya: The Power of Public Speaking: Kiat Cerdas Berbicara di depan Publik, Public Speaking and Business: Etika Berbicara dalam Forum Bisnis, Public Speaking for Teacher, dan Kiat Cerdas Berkampanye di Depan Publik.



“Buku ini menonjolkan seperti apa hubungan antara public speaking dan bisnis,” terangnya.



Banyak teori dalam buku ini yang dapat diterapkan sehari-hari, misalnya cara berbicara dengan atasan di kantor, saat presentasi, menyemangati tim kerja, dan lain-lain.



“Banyak orang tidak paham cara berkomunikasi yang baik di lingkungan kantor. Kebetulan saya memiliki pengalaman bekerja sebagai karyawan juga,” kata Charles.



“Jadi saya tahu, bagaimana (harus bersikap) kalau atasan menekan kita,” ujar dia.



Harapan pria kelahiran Jarta, 7 Maret 1971 ini mengharapkan buku kelimanya akan segemilang buku-buku sebelumnya karena dinilai memberi energi positif kepada pembacanya.



“Tidak semua orang kalau membuat buku langsung meledak. Kalau buku saya, selalu bestseller,” kata dia tanpa bermaksud menyombongkan diri.



Dan Charles berterus terang bahwa royalti peulisan bukunya pernah disumbangkan ke sebuah yayasan khusus penderita talasemia di Indonesia.



TABLOIDBINTANG.COM