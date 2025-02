Dampak Buruk Cancel Culture dan Kontroversi Istilah Ini

Kata cancel culture muncul merujuk adegan dalam film New Jack City pada 1991 yang memperlihatkan karakter Nino Brown berkata, “Batalkan dia,” katanya. Ucapan yang ditujuan untuk mantan pacarnya. Frasa itu tak langsung meluas. Frasa tersebut berkembang perlahan dan mencapai puncaknya pada 2014. Kala itu dalam episode acara Love and Hip-Hop: New York. Di situ terucap, "You're canceled."