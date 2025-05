Denim Lee Luncurkan Koleksi Busana Leex HOH

TEMPO.CO, Jakarta - Lee, merek denim dari Amerika Serikat yang telah berusia lebih dari 125 tahun, meluncurkan koleksi busana Leex House of Holland (Leex HOH). Koleksi Lee®x HOH merupakan hasil kolaborasi dengan fashion designer muda Inggris, Hendry Holland, yang terkenal dengan labelnya 'House Of Holland'.



Koleksi busana Lee Jeans didesain ulang dan dipadukan dengan gaya House of Holland yang berkarakter unik dan ceria serta busana vintage denim berubah menjadi lebih kontemporer dengan sentuhan oversized silhouettes dan bordiran yang besar. Desain koleksi Leex HOH dipadupadankan dengan metallic prints dan bordiran atau patchwork yang dipenuhi dengan gambar dan motif yang bertema luar angkasa, seperti motif bintang, motif planet, dan roket.



Koleksi Leex HOH didesain dengan warna-warna berani dengan siluet yang menawarkan fashion item dengan desain yang tidak terduga sebelumnya. Ada delapan koleksi busana yang meliputi busana dengan gambar kapal luar angkasa, crop tops, denim shirt, denim overall.



Untuk pakaian pria, meliputi crop jeans, sweatshirts, kaus, jaket denim oversized bermotif logo Leex HOH. “Dengan menggabungkan gaya glam rock yang terispirasi dari gaya sejumlah musikus terkenal seperti Rod Stewart dan David Bowie, koleksi Leex HOH menawarkan koleksi busana dengan tampillan yang lebih berani dengan gaya yang lebih dinamis, playful dan ceria," ujar Brand Manager Lee Jeans Indonesia, Indah Sariva dalam siaran persnya.



Koleksi terbatas Leex HOH akan mulai tersedia pada 20 September 2016, dan hanya ada di gerai Lee Pondok Indah Mall 2 dengan dengan harga mulai Rp 1-2,6 juta.



BISNIS



