Detail Komplikasi Diabetes yang Merenggut Nyawa Michelle Trachtenberg

TEMPO.CO , Jakarta - Pemeriksa medis New York, Amerika Serikat pada Rabu, 16 April 2025 mengungkapkan aktris Michelle Trachtenberg meninggal karena komplikasi diabetes . Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengubah penyebab dan cara kematian aktris berusia 39 tahun itu setelah meninjau hasil tes laboratorium.

Dilansir dari CNA , Trachtenberg, yang dikenal dalam Gossip Girl, Buffy The Vampire Slayer dan Harriet The Spy, ditemukan tidak sadarkan diri di menara apartemennya di Manhattan pada Februari lalu. Para pejabat saat itu mengatakan tidak ada dugaan tindak pidana, kantor pemeriksa medis juga telah menyatakan kematiannya tidak dapat dipastikan.

Trachtenberg berusia delapan tahun ketika ia mulai memerankan Nona Mecklenberg di serial Nickelodeon The Adventures Of Pete & Pete dari 1994 hingga 1996 dan kemudian membintangi peran utama dalam film yang diadaptasi dari Harriet The Spy dan Inspector Gadget, beradu akting dengan Matthew Broderick.