Di Bandara Changi, Ada Pelayanan Khusus buat Wisatawan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Wisatawan Indonesia yang berbelanja di area pusat belanja Bandara Changi, Singapura kian dimanjakan. Pada musim liburan kali ini, Bandara Changi menghadirkan pelayan khusus bagi pelancong asal Indonesia guna memberikan pelayanan yang lebih personal selama berbelanja.



Para pelayan khusus ini mengenakan setelan jas hitam dengan syal merah muda bagi pelayan perempuan dan dasi merah muda bagi pelayan laki-laki. Para pelayan akan memberikan rekomendasi belanja berdasarkan anggaran dan kebutuhan Anda.





Pelayan di Shopping Concierge Bandara Changi Singapura, khusus untuk wisatawan Indonesia. Jewel Changi Airport Group



Layanan tak berbayar ini menawarkan kesempatan untuk rekomendasi penawaran menarik yang tersedia di 360 gerai ritel. Semua bisa diakses setiap harinya mulai pukul 06.00 hingga 01.00 waktu setempat di Terminal 1, 2, dan 3.



Untuk bisa merasakan pengalaman tersebut, Anda cukup melakukan pendaftaran secara online di situs id.changiairport.com, kemudian membuat janji melalui halaman pendaftaran setidaknya dua hari sebelum kedatangan. Anda akan menerima konfirmasi melalui email atau SMS dari tim Shopping Concierge Bandara Changi.



Penawaran menarik lainnya yang berlaku hingga 16 Juli 2017, pengunjung Indonesia dapat menikmati tawaran belanja lebih menarik di promosi belanja. Potongan harga sebesar 10 dolar Singapura untuk transaksi berikutnya bisa diperoleh dari setiap pembelanjaan 120 dolar Singapura pada satu struk belanja di gerai-gerai transit yang ikut berpartisipasi dalam promosi.



Sementara itu, bagi pemegang kartu kredit Bank Central Asia (BCA) dan penumpang Garuda Indonesia, dengan bertransaksi sebesar 100 dolar Singapura, bisa mendapatkan voucher senilai 10 dolar Singapura.



Gerai transit yang bekerja sama antara lain The Shilla Duty Free Cosmetics & Perfumes (semua terminal), Discover Singapore (semua terminal), Pandora (semua terminal), The Cocoa Trees (Terminal 1 & 3), So Chocolate (Terminal 2).



Bandara Changi telah melayani 58,7 juta penumpang dari seluruh dunia pada 2016. Termasuk dengan Terminal 4 yang akan segera dibuka, Changi Airport akan memiliki 400 gerai dan toko layanan, juga 140 gerai makanan dan minuman.



LUCIANA | RINI K | BISNIS



