TEMPO.CO, Bojonegoro - Siapa bilang keong emas hanya hama yang merusak tanaman padi dan sejenisnya? Di Kabupaten Bojonegoro, siput berwarna kuning keemasan dan berlendir ini justru bisa menjadi masakan yang enak. Namanya oseng-oseng keong emas.



Hewan sebesar bekicot ini biasanya diolah menjadi makanan yang disebut oseng-oseng. Oseng-oseng ini lebih banyak didominasi kecap. Juga bumbu-bumbu dapur, seperti lengkuas, cabai rawit, terasi, kecap, serta bawang putih dan merah.



Agar tidak amis, biasanya daging keong emas yang sudah dikeluarkan dari cangkang diberi jeruk nipis. Oseng-oseng keong emas ini kerap disajikan di beberapa warung di Kota Bojonegoro.



Menurut Martono, 58 tahun, pemilik warung yang menyediakan oseng-oseng keong emas, biasanya masakan ini dijual Rp 5.000 per bungkus. Tiap hari, warungnya menyediakan minimal 2 kilogram oseng-oseng keong emas.



Rasa masakannya pedas, asin, dan manis. “Seperti rica-rica,” kata Martono kepada Tempo, Sabtu, 16 Mei 2015. Biasanya, makanan ini dicari pada malam hari karena disajikan dengan nasi panas plus oseng-oseng keong emas yang pedas.



Untuk mendapatkan keong emas tidak terlalu sulit. Sebab, siput yang kerap jadi musuh petani karena merusak padi ini bisa diperoleh di beberapa tempat, terutama area persawahan yang banyak genangan airnya. Apalagi jika musim hujan atau pada awal musim tanam saat tanaman padi butuh suplai air. Harga keong emas yang belum diolah Rp 10 ribu per kilogram.



SUJATMIKO