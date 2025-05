Di Oscar, Tempat Parkir Seperti Operasi Militer

TEMPO.CO, Hollywood - Tidak ada bagian yang lebih menarik dari drama kemewahan para selebritas pada malam penganugerahan Oscar. Selain baju, sepatu, dan perhiasan mahal yang berseliweran, apa lagi kalau bukan parade mobil mewah yang membawa orang-orang terkenal itu.



Pada malam itu, hampir seluruh blok di jalanan Hollywwod ditutup demi memberi jalan buat limusin-limusin mewah menuju Dolby Theatre, tempat penyelenggaraan Academy Awards atau piala Oscar. Tapi tahukah Anda di mana tunggangan premium itu diparkir setelah menurunkan si artis?



Jawabannya adalah Hollywood Bowl. Sebuah tempat konser luas yang disulap menjadi tempat parkir sekaligus, tempat para selebritas Hollywood diantar dan dijemput menuju Dolby Theatre. Tempat ini terletak di sebelah utara Hollywood dan tidak terlalu jauh dari Franklin Avenue. Bukan cuma nyaman untuk menaruh mobil, tempat ini juga nyaman bagi pengemudi mobil selebritas untuk menunggu.



"Ini seperti operasi militer," ujar Alex Darbahani, chief executive sebuah perusahaan pengelola jasa layanan parkir terbesar di Hollywood bernama KLS, seperti dikutip dari situs BBC News, Sabtu, 21 Februari 2015.



Darbahani memperkirakan akan ada 500-800 mobil yang terparkir di Hollywood Bowl pada malam penganugerahan Oscar. Selain itu, akan ada ribuan mobil yang memenuhi jalanan Hollywood, meski tidak terkait dengan Oscar. "Ini akan menjadi malam besar dan pertunjukkan red carpet juga untuk kami," ujarnya.



Di Hollywood Bowl, pengendara mobil lain yang tidak terkait dengan Oscar dapat terintimidasi oleh Kepolisian Los Angeles, LAPD. Wajar saja. Sebab, para penyewa parkir mewah itu ingin mobil mereka dalam keadaan aman dan nyaman. Setidaknya ini sesuai dengan biaya sewa mobil sekaligus lahan parkir yang mencapai US$ 140-425 atau Rp 1,2-5,6 juta per mobil per jam.



Mobil yang akan diparkir atau sekadar melewati lahan ini harus melalui pemeriksaan petugas LAPD. Dari pemeriksaan keamanan dan surat-surat hingga ada atau tidaknya bahan peledak berjenis K-9. Karena itu, sia-sia saja bagi warga sipil atau paparazzi yang datang ke tempat ini, kecuali mereka memiliki izin parkir resmi. "Ini akan menjadi valet parking termewah di dunia," kata Darbahani.



BBC NEWS | CHETA NILAWATY