TEMPO.CO, Jakarta - Hariette K.Mingoen, peneliti keturunan Jawa yang bermukim di Belanda, terlihat telaten membatik motif kupu-kupu. Dia sengaja datang dari Negeri Kincir Angin ke Benteng Vredeburg di Yogyakarta. Di tempat itu, Hariette berkumpul bersama 200 penerus tradisi Jawa yang tinggal di berbagai belahan dunia dalam perhelatan Ngumpulke Balung Pisah Javanese Diaspora, 17-23 April 2017.



Selain di Belanda, mereka di antaranya tinggal di Malaysia, Singapura, New Caledonia, dan Suriname. Kegiatan Javanese Diaspora ini telah berlangsung tiga kali yakni pada 2014, 2015, dan tahun ini. Ketiganya digelar di Yogyakarta.

Hariette adalah keturunan imigran dari Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Menumpang kapal William, kakek buyutnya, Jogowijoyo pada 1901 pergi ke Suriname untuk menjadi buruh perkebunan. Suriname waktu itu bernama Guyana. Belanda yang menjajah Suriname mempekerjakan orang-orang Jawa di perkebunan tebu, cokelat, kopi sebagai buruh kontrak. Pekerja yang dibawa ke Suriname ini sebagian dipaksa atau diculik. “Hidup mereka sulit dan berusaha keras bertahan,” katanya kepada Tempo, Rabu, 19/4, lalu.

Hariette adalah generasi ketiga keturunan Jawa yang lahir di Suriname pada 1954. Ia hijrah ke Belanda di tahun 1973 karena mendapat beasiswa dari Jurusan Sosiologi Universitas Leiden. Ia kini menjadi ketua perkumpulan keturunan Jawa di Den Haag, Belanda. Komunitas itu diberi nama Stichting Comite Herdenking Javaanse Immigratie.

Hariette rajin mengumpulkan para imigran Suriname keturunan Jawa yang hijrah ke Belanda. Ia juga menulis tiga buku berbahasa Belanda tentang keturunan Jawa di Suriname maupun budaya Jawa bersama kawannya. Di antaranya berjudul Stille Passanten Levensverhalen Van Javaans Surinaamse Ouderen in Nederland. Buku itu ia tulis bersama sejarawan lisan, Yvette Kopijn. Ketiga bukunya ditulis berdasarkan sudut pandang keturunan Jawa di Suriname. “Kami menggambarkan bagaimana imigran keturunan Jawa-Suriname bertahan hidup,” ujar dia.

Di Belanda, kata Hariette, terdapat 25 ribu orang keturunan Jawa-Suriname. Mereka tersebar di sejumlah kota dan berhimpun dalam komunitas. Selain Den Haag, komunitas keturunan Jawa juga ada di Amsterdam, Rotterdam, dan Groningen.

Komunitas-komunitas keturunan Jawa-Suriname itu membentuk asosiasi. Mereka aktif menggelar kegiatan yang berhubungan dengan budaya Jawa. Setiap tahun mereka membuat enam hingga tujuh acara budaya Jawa. Ada gamelan, tarian Jawa Srimpi, ludruk, wayang kulit, dan pencak silat. Mereka juga melestarikan tradisi selamatan.

Salah satu selamatan yang masih dilaksanakan oleh perantau keturunan Jawa di Belanda adalah upacara tujuh bulan kehamilan alias tingkeban. Dalam tingkeban terdapat pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan. Orang-orang keturunan Jawa-Suriname juga ada yang masih membakar kemenyan. Ada pula yang makan bersama.

Komunitas keturunan Jawa di Belanda bertahan karena mereka punya kekuatan gotong royong. Mereka saling membantu secara sukarela antar-keturunan Jawa di negeri asing. Semangat gotong royong ini tidak hanya ada di Belanda, tapi juga di negara lain. Ketua Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah Javanese Diaspora, Indrata Kusuma Prijadi menjelaskan ada banyak komunitas yang menghimpun keturunan Jawa di negara mereka tinggal. Di Singapura terdapat asosiasi Jawa Singapura. Di New Caledonia terdapat komunitas masyarakat Caledonia keturunan Jawa.

Komunitas-komunitas perantau Jawa dari banyak negara terhubung melalui media sosial, seperti Facebook dan Whatsapp. Indrata sebagai penggagas Diaspora Jawa juga berhasil menghimpun keturunan Jawa berkat media sosial.



Ceritanya, di tahun 2000 ia menjadi pramusaji restoran di Los Angeles. Suatu ketika, seorang tamu restoran melambaikan tangan dan memanggil Indrata. “Dik mreneo (adik, ke sini). Aku iki dudu wong Jawa, tapi aku iso ngomong coro Jowo (aku ini bukan orang Jawa, tapi aku bisa bicara dalam bahasa Jawa),” kata Indrata menirukan tamu itu.

Indra merinding mendengarnya. Kepada tamu itu ia bertanya warga mana. Lalu orang itu menjawab: Suriname. Setelah pindah bekerja ke Kanada, pada tahun 2007 Indra membuat grup untuk mengumpulkan warga keturunan Jawa melalui Facebook. Grup itu diberi nama Javanese (WONG JOWO) in the Universe. Anggota grup itu kini mencapai enam ribu orang. Dari situlah kemudian terbentuk grup perantau Jawa di negara lain. Ada pula grup Facebook Javanese Singaporeans yang dibentuk Haider Surya Sahle.

Keturunan Jawa di Malaysia membuat grup Anak-anak Jawa-Malaysia yang didirikan oleh Yani Sharif. Orang-orang keturunan Jawa di Suriname menamakan grup mereka Javanese from Suriname. Pendirinya adalah Jakiem Asmowidjojo. Di New Caledonia, grup Facebook, Sophie menggagas grup Indonesia in New Caledonia.

Anggota komunitas itu rela merogoh kocek yang tak sedikit demi menengok leluhur mereka di tanah Jawa. Menurut Indra, orang-orang Suriname rindu menengok leluhur mereka. “Seperti orang Islam yang ingin naik haji, orang Suriname ingin mendatangi leluhur mereka,” ucap Indra.



SHINTA MAHARANI