Dicari selama Ramadan, Apa Saja Fakta Menarik tentang Kurma?

Berikut fakta nilai gizi kurma per butir menurut Very Well:

-Kalori 20

-Lemak 0 gr

-Sodium 0,14 mg

-Karbohidrat 5,3 gr

-Serat 0,6 gr

-Gula 4 gr

-Protein 0,2 gr

Jenis Kurma

Berikut jenis-jenis kurma dan cirinya.

Medjool: Dikenal karena ukurannya yang besar, rasa manis, warna agak gelap, dan kaya rasa.