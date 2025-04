TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat menyerbu Lulu Hypermarket dan Department Store di QBig BSD City saat pembukaan, Rabu 6 September 2017. Pada hari pembukaan kemarin, pengunjung yang sebagian besar perempuan menyerbu produk dengan diskon hingga 50 persen.



Berbagai produk yang dipajang, mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan, sampai alat elekronik diborong pengunjung. Beberapa barang yang didiskon misalnya, kain pembersih lantai dari Rp 200 ribu menjadi Rp 119 ribu, dan nasi briyani kambing seharga Rp 11.900 dari Rp 15.400.





Makanan siap saji yang didiskon saat pembukaan Lulu Hypermarket dan Department Store di QBig BSD, Tangerang, Rabu 6 September 2017. TEMPO | ALIA F



Dan antrean pun mengular di bagian kasir. Seorang wanita paruh baya yang tinggal di daerah Serpong bernama Weni mendorong dua kereta belanja yang penuh dengan beralatan rumah tangga. Dia mengantre selama 2 jam untuk tiba di depan mesin hitung kasir. "Dibawa enjoy saja," kata Weni dengan wajah semringah.



Beberapa pengunjung ada yang datang dari luar Jakarta atau Serpong. Seorang ibu bernama Vitri mengaku menggunakan mobil Travel dari Bandung untuk belanja di Lulu. "Pagi-pagi berangkat dari terus naik travel. Sampai di sini sudah siang dan ramai sekali," kata perempuan yang datang karena tergiur diskon sampai 50 persen yang berlaku sampai 13 September 2017.





Pengunjung mengantre di depan kasir saat pembukaan Lulu Hypermarket dan Department Store di QBig BSD, Tangerang, Rabu 6 September 2017. TEMPO | ALIA F



Dengan luas sekitar 60.960 meter persegi, Lulu Hypermarker daan Department Store memiliki koridor yang luas untuk kenyamanan pengunjung ketika berkeliling saat belanja. Konsep yang ditawarkan Lulu Grup di hypermarket-nya adalah, produk fresh food, hot food, aneka roti, roastery, bahan makanan pokok, keperluan rumah tangga, dan alat elektronik.



Salah satu direksi Lulu Hypermarket dan Department Store, Jaleel mengatakan Lulu mengusung prinsip one stop shopping dan untuk semua kalangan. "Jadi bukan hanya kebutuhan rumah tangga dan wanita, melainkan untuk pria, remaja, dan anak-anak, sampai bisnis pun, ada," katanya.



Menurut Jaleel, sejak setahun berdiri pertama kali di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Lulu Hupermarket dan Department Store telah tumbuh hingga 50 persen. Adapun investasi di BSD City ini mencapai US$ 25 juta. "Secara umum, tidak berbeda antara Lulu Hypermarket dan Department Store dengan yang lainnya. Namun dari segi harga, Lulu coba bersaing dengan memberikan harga murah dan terjangkau. Harga murah ini permanen," kata Jaaleel pada peresmian pembukaan Lulu di QBig BSD City.



ALIA FATHIYAH



