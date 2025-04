TEMPO.CO, Jakarta - Dolce & Gabbana menampilkan 126 look koleksi Alta Moda di Palermo, Sisilia, Italia, pada Sabtu 8 Juli 2017. Alta Moda merupakan brand Dolce & Gabbana untuk klien istimewa. Fashion show tersebut dihadiri Presiden Sisilia, Rosario Crocetta.



“Sejauh yang saya tahu Dolce & Gabbana adalah penerjemah terbaik dalam gaya Sisilia. Darah Sisilia mengalir dalam karya mereka, dan mereka banyak berbuat untuk Sisilia,” ujar Rosario Crocetta seperti dikutip dari Vogue.







Dalam fashion show kali ini, Domenico Dolce yang lahir di Sisilia dan rekannya dari Milan, Stefano Gabbana menceritakan kembali beberapa kisah romantis dari pulau ini. Mereka menggelar peragaan busana dan bernostalgia di sebuah ruang terbuka yang dikenal dengan nama Square of Shame.







Tempat itu dihiasi patung-patung seni di sekitar pusat air mancur marmer yang berdiri sejak abad ke-16. Begitu presiden, klien, dan pers telah berada di sekitar air mancur, sebuah lonceng terdengar untuk menandai dimulainya pertunjukan. Lampu pun menyala dan air mancur mulai megalir.







Fashion show dibuka dengan gaun sutra berkilau yang sangat ramping dan bagian tangannya dilukis dengan kutipan dari novel Lampedusa, The Leopard. Tulisannya, "everything needs to change, so that everything can stay the same".







Berangkat dari situ, setiap gaun punya kisah yang diambil dari cerita rakyat Sisilia beserta keindahan alam dan arsitekturnya. Semua dirangkum dalam permata, renda, payet, bordir bunga, dan pin yang tercermin dalam motif pada krep sutra dan sulaman bordir. Beberapa look dihiasi dengan sentuhan oranye halus dari warna terumbu karang yang bersumber dari Sciacca, pusat pembuatan perhiasan Sisilia.



NIA PRATIWI



