Dongeng Juki and Friends Versi Buku Disumbangkan ke 10 Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dirilis dalam bentuk film animasi 3D dan komik, kini karakter Juki and Friends dikemas dalam buku dongeng. "Buku ini intinya pesan moral untuk anak-anak karena proses pembelajaran budi pekerti sebagai pendamping," kata pencipta karakter Juki and Friends, Salma Indria Rahman, di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015.



Buku dongeng Juki and Friends bercerita tentang sekumpulan hewan di Negeri Cermin yang di antaranya bernama Juki, si jerapah periang. Juki bermimpi terbang mengelilingi Negeri Cermin yang indah, dan Juki jadi ingin mewujudkan mimpi itu.



Di dalam buku cerita anak tersebut, terdapat delapan karakter fiktif, yaitu Juki (jerapah periang, tidak suka marah, dan disukai teman-temannya), Risa (rusa yang ramah), Baya (buaya setia yang hobinya berenang dan bermain layangan), Untu (si penyu hijau yang penyabar dan selalu pandai menenangkan suasana), Tiki (si tikus pemurah), Elang (si burung penjelajah), dan Ciki (si ayam yang rajin).



Lewat karakter tersebut, Salma ingin memacu anak-anak untuk memiliki sifat serupa. Pasalnya, menurut Salma, anak kecil adalah peniru yang ulung. Selain itu, melalui cerita dongeng tersebut, Salma juga ingin anak-anak mewujudkan mimpi mereka.



Lebih lanjut, Salma ingin mempopulerkan kembali kegiatan mendongeng. Salma mengaku prihatin dengan anak-anak kecil saat ini yang gemar bermain game elektronik dan menonton sinetron. Melalui dongeng, Salma berharap anak-anak dapat bercerita untuk temannya. Selain itu, dongeng diharapkan dapat menghidupkan imajinasi mereka sehingga nantinya bisa membuat cerita dongeng sendiri.



Buku yang berisikan sepuluh cerita tersebut mengajarkan budi pekerti, norma-norma, dan perilaku yang dibutuhkan anak-anak dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Buku tersebut akan disumbangkan melalui komunitas dongeng Rumah Pohon Activity.



Sasarannya adalah anak-anak penghuni bangsal rumah sakit, perpustakaan nasional, perpustakaan desa, pendidikan anak usia dini, dan rumah singgah di sepuluh kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bekasi, Bandung, Bantul, Siantar, Palangkaraya, Bontang, Padang, Manado, dan Lombok.



