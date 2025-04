Drashti Dhami, Seleb Bollywood yang Kepincut 2 Mall di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Drashti Dhami, bintang Geet dan Madhubala untuk kedua kalinya datang ke Jakarta. Kali ini selebriti Bollywood itu menghabiskan waktu sekitar seminggu di Jakarta.



Drashti Dhami mengaku sangat menyukai Jakarta dan yang tak terlupakan adalah pengalamannya belanja di mal-mal. "Seperti kebanyakan wanita, saya suka belanja," ujarnya di Jakarta.



Setelah syuting Pesbukers, Drasthi Dhami biasanya cuci mata dengan berbelanja ke mal. Drashti Dhami sudah mengunjungi beberapa mal di Jakarta dan ia jatuh cinta.



Menurut Drasthi Dhami, pusat perbelanjaan di Jakarta memiliki koleksi yang bagus dan trendi. Mal yang telah beberapa kali ia kunjungi selama seminggu di Jakarta adalah Grand Indonesia dan Kota Kasablanka. Di sana, dia membeli baju, sepatu, dan tas.



Ketika belanja, ada satu momentum yang paling berkesan bagi Drasthi Dhami. Satu hari saat berjalan-jalan ke Grand Indonesia, dia menemukan diskon besar-besaran untuk sepatu dari brand favoritnya, Valentino.



"Oh My God, saya membeli Valention dengan diskon 70 persen. Itu sebuah kebanggaan untuk wanita bisa membeli brand favoritnya dengan diskon besar. Yes, I love it!" kata Drashti Dhami.



TABLOIDBINTANG



