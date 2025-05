TEMPO.CO, Jakarta – “Edisi pertama novel One Hundred Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez dicuri saat International Book Fair of Bogota,” kata pemilik buku itu, Alvaro Castillo Granada.



Pameran buku tersebut diselenggarakan 22 April sampai 4 Mei 2015 untuk menghormati Marquez, penulis Kolombia yang meninggal dunia pada 2014.



Menurut koran lokal El Heraldo, pada buku yang dicuri itu tertulis pesan: "To Alvaro Castillo, the old-book seller, as yesterday and forever, your friend, Gabo."(Buat Alvaro Castillo, penjual buku tua, kemarin dan selamanya, kawanmu, Gabo).



Sampul buku tersebut juga berbeda dengan versi lain, bergambar sebuah perahu yang dikelilingi tumbuhan liar. Castillo, yang meminjamkan buku untuk pameran, mengatakan, "Kopi buku itu tidak ternilai harganya dan seharusnya tidak dijual." Ia sudah menyampaikan pengaduan resmi kepada pihak berwenang soal bukunya yang hilang pada Minggu, 3 Mei 2015, itu.



“Novel One Hundred Years of Solitude terbit pertama di Buenos Aires tahun 1967, ketika Marquez tinggal di Meksiko,” lansir kantor berita Xinhua.