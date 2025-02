Efisiensi Anggaran pun Bisa Dilakukan di Rumah, Awali dengan Mengatur Bahan Makanan

Periksa stok

Pastikan bahan pangan apa saja yang dimiliki dan lakukan inventarisasi, buat daftar barang, catat tanggal kedaluwarsa, dan terapkan sistem fifo, first in, first out (pertama masuk, pertama keluar). Susun makanan yang masa simpan paling pendek berada di bagian depan. Inventaris bermanfaat menghindari pembelian ganda, meminimalkan limbah, dan memaksimalkan penghematan.