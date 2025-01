Ekstrovert Lebih Rentan Obesitas, Simak Hasil Penelitian Lainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah penelitian yang dilakukan University of Nottingham dan University of California melihat tipe kepribadian yang berbeda. Dari penelitian ini ditemukan beberapa orang yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan seperti penyakit jantung, kanker, artritis dan diabetes.



"Sebagian alasannya mungkin karena kepribadian kita mempengaruhi strategi penanggulangan masalah, atau bagaimana kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita," kata Dr Meg Arroll, seorang psikolog dan juru bicara perawat untuk perusahaan vitamin Healthspan.



Dilansir dari Dailymail, Rabu 29 November2017 kepribadian berkembang melalui masa kanak-kanak dan remaja, dan stabil pada pertengahan dewasa. Namun kepribadian cenderung bergeser seiring bertambahnya usia.



Berikut tipe kepribadian yang menentukan kesehatan Anda.



1. Kepribadian terbuka (ekstrovert)

Orang ekstrovert bersifat positif, asertif, banyak bicara dan bersosial. Sayangnya kepribadian ini cenderung akrab dengan penggunaan alkohol berlebihan yang mengakibatkan obesitas dan kondisi kronis seperti diabetes dan penyakit jantung.



2. Kepribadian mudah setuju (agreebleness)

Kepribadian orang yang cenderung mudah percaya, suka altruistik, penuh kasih sayang, berkompromi dan menghargai orang lain cenderung berisiko mengalami penyakit seperti obesitas, stres dan diabetes.Tipe kepribadian ini selalu berusaha menyenangkan orang lain yang berujung mengganggu kesehatan.



3. Kepribadian imajinatif (openness)

Sifat ini memiliki ciri khas sering berimajinasi, memiliki keingintahuan yang tinggi dan wawasan yang luas. Menurut jurnal Social Psychological and Personality Science, sifat ini berkaitan dengan masalah kesehatan yang lebih baik.Karakteristik ini memiliki penurunan tingkat kemungkinan mengalami masalah stroke sebesar 31 persen, sakit jantung 17 persen dan tekanan darah tinggi 29 persen.



4. Kepribadian tekun (conscientiousness)

Mereka dengan kepribadian ini cenderung merupakan pekerja keras, teratur dan detail. karakteristik ini dapat diandalkan, patuh, disiplin dan fokus dengan tujuan.



Studi Kesehatan dan Pensiun Universitas Michigan menemukan bahwa tipe ini berkaitan dengan umur yang panjang dan memiliki kemungkinan penurunan stroke hingga 37 persen, darah tinggi sebesar 27 persen, arthritis sebesar 23 persen dan diabetes sebesar 20 persen.



5. Kepribadian tidak stabil (neuroticism)

Orang dengan karakteristik neurotik cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, kecemasan, depresi, kemurungan, mudah tersinggung, dan sedih. Pribadi neurotik cenderungmeninggal lebih awal daripada mereka yang memiliki ciri kepribadian lainnya, seperti sebuah studi yang ditemukan di Michigan.



Penelitian kepribadian ini meningkatkan kemungkinan penyakit jantung sebesar 24 persen, penyakit paru-paru sebesar 29 persen, tekanan darah tinggi sebesar 37 persen dan artritis sebesar 25 persen.