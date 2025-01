Faktor-faktor Percepatan Penuaan Otak Ditemukan, Ini Nutrisi yang Bisa Bantu Mencegahnya

Nichola Ludlam-Raine, ahli diet dan penulis How Not to Eat Ultra-Processed, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut, mengatakan temuan penelitian ini sangat sesuai dengan harapannya.

"Dampak positif diet Mediterania terhadap kesehatan otak semakin diakui," jelasnya. "Hal ini didukung oleh semakin banyaknya bukti yang menghubungkan profil nutrisinya dengan fungsi kognitif dan perlindungan saraf."