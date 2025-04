Fashion Rock 2017, Ada Makna Investasi pada Koleksi Barli Asmara

TEMPO.CO, Jakarta - Perancang busana Barli Asmara memamerkan tiga tema busana dalam ajang Fashion Rocks 2017. Ajang tahunan ini berkolaborasi dengan perusahaan asuransi FWD Life.



Koleksi pertama adalah Gentala dan Bungo yang terinspirasi motif dari daerah Jambi. Koleksi ini didominasi warna pastel.



"Sebagai duta Jambi, saya membawa napas Jambi dan mengembangkan motif dari Jambi, salah satunya dengan teknologi cetak digital atau cap," ucap Barli.



Terinspirasi koleksi dari Turki atau Arab yang tetap abadi sejak abad ke-18, Barli menghadirkan koleksi dengan warna putih-emas. "Sesuai dengan kolaborasi dengan FWD Life, koleksi ini punya arti investasi. Dari sisi fashion, investasi terhadap motif dan investasi terhadap orang yang berbudaya," jelas Barli.



Dan koleksi terakhir adalah yang berkonsep youthful dengan gaya monokrom dan layering. Beberapa koleksi Barli Asmara ini nantinya akan dipasarkan lewat salah satu e-commerce.



Tahun ini ajang Fashion Rocks yang rutin diselenggarakan oleh Hard Rock FM ini telah memasuki tahun ketujuh. Acara ini juga dimeriahkan oleh Andien, Stars and Rabbit, dan White Shoes and The Couples Company.



TABLOIDBINTANG



