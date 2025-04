Fashion Show 70 Tahun Christian Dior Mengangkat Tema Perjalanan

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan menjadi tema fashion show Dior pada Senin, 3 Juli 2017. Pemilihan itu dilatari apa yang telah dilakukan Artistic Director Dior, Maria Grazia Chiuri, dalam setahun terakhir.



Kurang dari dua bulan setelah menggelar fashion show koleksi resort di Santa Monica, dan dalam waktu setahun berkeliling dunia untuk peragaan di Jepang, serta New York untuk Met Gala, Maria Grazia Chiuri akhirnya menampilkan koleksi haute couture keduanya untuk Christian Dior bertema perjalanan. Fashion show koleksi haute couture pada Senin, 3 Juli 2017 di Hôtel des Invalides tersebut bertepatan dengan peringatan 70 tahun berdirinya Christian Dior. Lihat: Selebriti Cantik di Hari Jadi Dior ke-70





Model Natalia Vodianova menghadiri peluncuran koleksi terbaru Dior bertajuk Haute Couture Fall/Winter 2017/2018 di Paris, Prancis, 3 Juli 2017. REUTERS



Peringatan dirayakan dengan pameran Musée des Arts Décoratifs yang menampilkan karya semua perancangnya. Seperti yang dikatakan Christian Dior dalam otobiografinya, Maria Grazia Chiuri, juga ingin koleksi musim ini dapat menyasar semua wanita di seluruh negara. “Inspirasi hanya tentang Dior, dan penghormatan untuk Dior,” ujar Chiuri menggambarkan koleksi musim ini, seperti dikutip dari Vogue.



Banyak wanita terwakili dalam fashion show ini, seperti Céline Dion yang berasal dari Kanada, pesohor Holywood, serta klien dari Timur Tengah dan Asia yang memakaai koleksi terbaru Dior. Meski dihiasi sulaman dan lukisan peta yang rumit dan fantastis, koleksi ini tidak begitu terasa internasional. Baca juga: Motif Lukisan Gua dalam Koleksi Cruise Dior 2018





Aktris Kirsten Dunst menghadiri peluncuran koleksi terbaru Dior bertajuk Haute Couture Fall/Winter 2017/2018 di Paris, Prancis, 3 Juli 2017. REUTERS/Charles Platiau



Terinspirasi dari masa pemilikan 10 tahun Christian Dior, koleksi ini juga terasa sangat Prancis, dengan potongan dari koleksi Dior sebelumnya yang sedikit berbeda.

Hal yang tidak biasa dalam koleksi haute couture musim ini adalah ketergantungan Chiuri pada bahan pakaian pria yang berat.





Jennifer Lawrence menghadiri peluncuran koleksi terbaru Dior bertajuk Haute Couture Fall/Winter 2017/2018 di Paris, Prancis, 3 Juli 2017. AP Photo



Ada 66 look yang ditampilkan, diantaranya jumpsuit berbahan wool dengan motif herringbone, mantel midi, chemisier yang bagian bawahnya berbahan tulle dan sifon, dan gaun sutra velvet dengan aksen dramatis di bagian leher.



Secara keseluruhan, koleksi ini lebih terlihat seperti daywear. "Jujur saja, sangat berbeda dengan melihat arsip sebenarnya dan citra yang dimiliki beberapa orang tentang Christian Dior. Ada banyak daywear,” ujar Maria Grazia Chiuri. Baca: Kilas Balik, Dior Gelar Fashion Show di Tempat Bersejarah



NIA PRATIWI



