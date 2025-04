Fashion SNSD Selama 10 Tahun Berkarier, Variatif dan Cantik

Gaya fashion SNSD tahun keempat berkarier (Istimewa)



Gaya berikutnya bisa dibilang sebagai salah satu yang ikonik SNSD. Girlband Korea Selatan ini kompak mengenakan seragam tentara sambil menyanyikan lagu Tell Me Your Wish (Genie) di tahun yang sama. Berbeda dengan tentara pada umumnya, seragam SNSD memiliki bawahan pendek sehingga kaki jenjang mereka menonjol.