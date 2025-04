Fendi Lebur Peragaan Busana dengan Soundtrack Film

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah mode Fendi menggelar fashion show di Milan Fashion Week 2017, di kantor pusatnya di Italia. Para model, termasuk Gigi Hadid berjalan di atas catwalk yang terbuat dari kayu dengan hiasan logo “double F”.



Mereka berjalan diiringi musik vintage Ennio Morricone, composer film Italia, seperti "Cinema Paradiso", "A Quiet Place in the Country", dan "Salò, atau the 120 Days of Sodom. Sementara runway dihiasi dengan teknik mosaik dalam potongan pakaian, cut-out rajutan, panjang dan pendek, kerah bulu dan manset pada coat klasik.





Gigi Hadid memperagakan busana Fendi koleksi Autumn/Winter 2017 di Milan Fashion Week, Italia. (REUTERS/Stefano Rellandini)



Koleksi musim gugur dan dingin 2017/2018 memancarkan warna, seperti merah tua, coklat, dan camel lembut dengan sentuhan biru cobalt. Warna-warna itu berdampingan dengan abu-abu sehingga tampak lebih klasik.





Penampilan Kendall Jenner dalam peragaan busana Fendi koleksi Autumn/Winter 2017 di Milan Fashion Week, Italia, 23 Februari 2017. (REUTERS/Stefano Rellandini)



Model berjalan keluar melewati bingkai film -kebanyakan menggunakan sepatu boot merah yang sangat tinggi, dan membawa ciri khas Fendi seperti Baguette, Pekaboo dan Kan I dalam bahan beludru, python dan bulu. Direktur kreatif Karl Lagerfeld dan Silvia Venturini Fendi memperkenalkan tas tangan berbentuk kotak dan pegangan ganda yang disebut Run Away.





Model mengenakan busana Fendi koleksi Autumn/Winter 2017 di Milan Fashion Week, Italia. (REUTERS/Alessandro)



Rumah mode bagian dari LMVH ini mengganti overcoat panjang dengan cuff bulu dan coat bulu, mengganti jumper wol dengan jaket kulit pendek, gaun panjang yang dibentuk seperti kaftan, serta beberapa desain geometris ramping dan transparan.





Model mengenakan busana Fendi koleksi Autumn/Winter 2017 di Milan Fashion Week, Italia. (REUTERS/Stefano Rellandin)



Sementara di luar arena fashion show, kelompok yang peduli terhadap perlindungan satwa berunjuk rasa menentang busana berbahan bulu dan kulit oleh Fendi. Mereka membawa spanduk dan gambar berdarah kekerasan terhadap hewan.



REUTERS | NIA PRATIWI



Berita lainnya:

6 Alasan Seseorang Suka Bermain Cinta

Scarlett Johansson Tampil Lebih Sopan di Oscars 2017

Saran Merawat Anak Kembar dari Celine Dion untuk Beyonce