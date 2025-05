Flower Contouring, Menggambar Wajah dengan Pola Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Di negara subtropis, teknik make up sesuai dengan pergantian musim menjadi bagian yang asyik untuk dikulik. Beberapa teknik pun bisa diterapkan di negara tropis. Misalnya tren make up musim semi yang mulai diperkenalkan beberapa blogger kecantikan.



Make up yang dimaksud bukan cara pewarnaan wajah yang menggunakan eye shadow atau blush on, melainkan make up dasar yang berguna membentuk pola bayangan pada wajah, yang disebut dengan teknik contouring.



Contouring biasanya hanya menggunakan concealer, alas bedak, atau pengoreksi warna. Namun, kali ini, contouring dilakukan dengan membentuk pola bunga. Bahan make up yang digunakan tidak sebatas concealer dan pengkoreksi warna, melainkan pola stabilo yang biasa digunakan di atas kertas.



"Sebenarnya, teknik contouring bertujuan untuk fun saja. Tapi, setelah warna dibaurkan menjadi satu, hasilnya tercipta warna kulit yang cantik," ujar blogger kecantikan Helena Dzelaliia, seperti dikutip dari Cosmopolitan, Senin, 16 Mei 2016. Blogger kecantikan internasional lainnya, yang menggunakan teknik ini, adalah Tamanna Roashan.



Bagaimana cara membuat flower contouring? Berikut ini penjelasannya.



Pertama, pola bunga dibuat di atas wajah yang sudah dibersihkan. Gambar pola menggunakan concealer berwarna netral atau lebih muda dari warna kulit. Bagian wajah yang digambar pola bunga adalah kening, pipi, dagu, dan hidung.



Sedangkan pola tambahan, seperti daun atau batang, digambar menggunakan stabilo dengan warna yang lebih gelap di sekitar tulang rahang dan tulang pipi yang berada di dekat telinga. Buat pola titik-titik di pinggiran kelopak mata dan di bawah mata untuk menghilangkan kesan mata lelah.



Setelah semuanya rata dan concealer mulai mengering, baurkan dengan alas bedak dan pengoreksi warna. Setelah itu, sentuhan terakhir adalah memupuri wajah dengan bedak sesuai dengan warna kulit. Rias sedikit di bagian mata, alis, dan bibir. Selain terlihat lebih muda, flower contouring membuat penampilan terlihat lebih alami.



