Foto Bareng Keluarga di Mobil Ranger, Agus SBY Peluk Annisa

TEMPO.CO , Jakarta:Agus Yudhoyono tidak ragu-ragu untuk pamer atau unjuk diri kemesraan dirinya dengan istri tercinta, Annisa Pohan. Pada akun Istagram Ani Yudhoyono, Minggu, 25 Oktober 2015 mantan ibu negara ini mengunggah foto melalui @aniyudhoyono.



"Foto keluarga minus Aliya dan adik Sakti." Belum 40 hari umur adik Sakti, jadi belum bisa diajak main ke Jatake, Tangerang, 25 Oktober 2015. "Family photo without Aliya and little Sakti." Sakti's age is not 40 days yet, so he could not be brought to play to Jatake, Tangerang, 25 October 2015.

#familytime #weekend



Kemudian @aniyudhoyono menulis, "Pakde Agus, ini hebat!" Jatake, Tangerang, 25 Oktober 2015. "Pakde Agus (Uncle Agus), This is amazing!"

Jatake, Tangerang, 25 October 2015.

#Photo by Ani Yudhoyono



Dalam foto tampak Ani dan suaminya SBY mengenakan batik. Sementara Ibas mengenakan kemeja merah dengan detail kotak pada bagian pundak dan saku berwarna cokelat. Agus didampingi putranya , Airlangga Satriadhi Yudhoyono yang mengenakan kaos biru tua dengan jumpsuit terusan bermotif militer.



Adapun Agus Harimurti Yudhoyono mengenakan celana pentalon hitam dengan kemeja panjang kotak-kotak warna biru, di sampingnya Annisa Pohan dengan celana panjang hitam dan kemeja panjang biru muda polos. Tampak juga putrinya, Almira Tungga Dewi Yudhoyono.



Yang menarik dalam unggahan foto tersebut tampak Agus memeluk mesra Annisa dan tak menghiraukan ada ayah ibu, adik, anak dan keponakannya.



"Keren.... bu fotonya," tulis akun @wahyuphoto. "Kompak selalu bareng keluarga, saya doakan semua keluarga dalam lindungan Allah, " kata akin @ningsihkendari04.



"So sweet..., tangan Mas Agus mesra deh dengan Mbak Nisa, cie..," kata akun @lelyana_73.



Pada akun @tari.tara.17 mengomentari, "Kapan nih aira punya adek udh besar tuh biar rame klg bpk dn ibu sby."



HADRIANI P.