Freshmag Gandeng The Changcuters Ajak Anak Muda Nikmati Kuliner Tanpa Gangguan Lambung

TEMPO.CO, Jakarta - Freshmag bersama The Changcuters sebagai brand ambassador mengkampanyekan tren gaya hidup sehat food pleasure alias menikmati makanan tanpa khawatir gangguan lambung. Freshmag mengajak generasi muda menikmati konser musik dengan bebas dan nyaman dalam Avena Beat Freshtival di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Festival ini dimeriahkan oleh musisi papan atas seperti The Changcuters, Tulus, dan The Lantis, memberikan pengalaman seru bagi pecinta musik dan kuliner tanpa rasa khawatir.