Gandeng Instagram, Getty Images Bikin Kontes Fotografi

TEMPO.CO, Jakarta - Getty Images, perusahaan pemimpin global di bidang komunikasi visual, berkolaborasi dengan Instagram untuk meluncurkan program dana bantuan bagi para fotografer yang mendokumentasikan berbagai cerita dari banyak komunitas di dunia yang kurang tersorot.



Getty Images dan Instagram menyediakan dukungan dana dan bimbingan untuk memperkuat dampak yang mereka ciptakan melalui kompetisi ini. “Fotografer di seluruh dunia menggunakan Instagram sebagai medium untuk berbagi cerita unik dan otentik yang biasanya jarang diperhatikan,” ucap Elodie Mailliet Storm selaku Senior Director of Content Partnerships Getty Images dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 8 Mei 2015.



“Kami, Getty Images, percaya akan kekuatan pada gambar untuk menggerakkan dunia dan kami senang sekali dapat berkolaborasi dengan Instagram lewat program dana bantuan ini untuk mendukung dan memperkuat aspirasi dan suara-suara baru dan penting."



Tiga pemenang akan dipilih berdasarkan hasil karya yang direpresentasikan melalui akun Instagram mereka dengan fokus penilaian pada kualitas gambar, kemampuan fotografi, dan cara bercerita melalui foto-foto mereka. Masing-masing pemenang akan mendapatkan US$ 10.000 atau sekitar Rp 130 juta serta bimbingan dari salah satu fotografer kelas dunia Getty Images.



“Setiap hari kami terinspirasi karya-karya yang dibagikan di Instagram baik oleh fotografer berpengalaman maupun yang tengah naik daun,” ucap Amanda Kelso, Director of Community Instagram.



“Para fotografer di mana pun mereka berada akan terus bereksperimen, mengasah kreativitas, dan mengangkat perspektif yang berbeda-beda. Dana bantuan ini memperlihatkan antusiasme global dari para fotografer untuk terus mendorong karya mereka ke jenjang yang lebih tinggi.”



Pendaftaran akan dibuka sampai dengan 4 Juni 2014 pukul 23.59 GMT. Para peserta juga dapat mendaftar secara online melalui tautan www.gettyimages.com/grants. Peserta akan diwajibkan menyertakan biografi; penjelasan singkat mengenai pendekatan, gaya, dan cerita-cerita yang pernah mereka tampilkan; serta bagaimana dana bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mereka.



Para pengguna Instagram dapat mendorong fotografer yang mereka ikuti di akun Instagram mereka untuk mendaftar dengan menggunakan tagar #GettyImagesInstagramGrant. Seluruh partisipan harus melengkapi aplikasi online untuk masuk ke tahap penjurian.



Adapun juri-juri yang akan memberikan penilaian yakni Kira Pollack (@kirapollack), Director of Photography and Visual Enterprise, TIME; Malin Fezehai (@malinfezehai), fotografer dokumenter; Maggie Steber (@maggiesteber), fotografer dokumenter; David Guttenfelder (@dguttenfelder), jurnalis foto, National Geographic Photography Fellows; Ramin Talaie (@ramintalaie), fotografer dokumenter dan co-founder @EverydayIran.



Tiga pemenang terpilih akan diumumkan pada September 2015. Mereka juga akan diundang untuk berpartisipasi di festival fotografer Photoville yang diadakan di New York pada September 2015.



MARTHA WARTA SILABAN