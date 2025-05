Gaya Hidup Sehat Bisa Sejalan Atasi Masalah Krisis Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar pada masyarakat. Orang menyebutkan new normal. Kegiatan new normal ini juga berpengaruh pada gaya hidup masyarakat. "Kita sudah semakin terbiasa menggunakan masker, dan saat sakit akhirnya di rumah saja," kata Manajer of Nutrifood Research Center Felicia Kartawidjaja Putra pada 13 Oktober 2022.